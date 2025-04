La reindustrialización de España: el reto de crear 100 polos de riqueza nuevos

El Silicon Valley de Europa

«El objetivo es pasar a ser más referente a nivel internacional de lo que somos en este momento y que en 2030 estemos entre los 20 países más industrializados del mundo. Alguno puede pensar que eso no es ganar muchas posiciones, pero lo que no podemos es perder posiciones y ahora mismo nuestra tendencia no es positiva, estamos perdiendo en comparación con otros países. Lo más relevante es estar en ese grupo de veinte países más industrializados, y eso nos dará capacidad para poder opinar y decidir sobre lo que pase en nuestro planeta», señala el expresidente de Telefónica España.

Esa transformación pivotaría sobre cinco ejes: digitalización, tecnología, sostenibilidad, internacionalización y la creación de polos de riqueza de manera uniforme por toda la geografía española.

Y, para todo ello, «es imprescindible apostar por los emprendedores. Somos una nación llena de talento, de capacidades. Nuestro objetivo es impulsar este mundo para convertirnos en el Silicon Valley, tarea nada sencilla y que requiere aunar la iniciativa pública y privada y el apoyo del Gobierno correspondiente».