Habrá que registrar el horario de entrada y salida El plan denuncia que casi la mitad de las horas extraordinarias no se pagan y quiere modificar varios aspectos de la reforma laboral L. PALACIOS Jueves, 19 julio 2018, 00:04

Una de las recetas que da el Gobierno para luchar contra la precariedad laboral es obligar a las empresas a registrar diariamente el horario de entrada y salida de cada trabajador. El Plan Director contra la Explotación Laboral no se limitará solo a poner en marcha una batería de medidas operativas y organizativas, ya que «las deficiencias de nuestro mercado de trabajo que dan lugar a la existencia de situaciones socialmente tan injustas no se solucionan solo con la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social», según explica el borrador. Pretende adoptar reformas normativas ya que «el problema es, en no pocas ocasiones, la propia ley, la normativa laboral vigente».

Más concretamente, culpa a la reforma laboral de 2012 y la reforma de la contratación a tiempo parcial de 2013 de ser «el origen de las situaciones que asociamos con la precariedad laboral y la explotación», así como critica la ausencia de reformas normativas para corregir la brecha salarial.

El objetivo del Gobierno es recuperar las proposiciones de ley que presentó el PSOE para modificar la norma, comola modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de que los empleados fichen cuándo entran y cuándo salen de su empresa. Sin embargo, estos cambios deben enmarcarse en el diálogo social con la patronal y los sindicatos.

En caso de que se llevara a cabo, sería trascendental en la lucha contra los abusos en la contratación a tiempo parcial para hacer frente a los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, la principal causa de denuncia ante la Inspección de Trabajo, un 40% del total de reclamaciones presentadas.

Solo en el primer trimestre se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias a la semana, y 2,8 millones no fueron retribuidas, más del 44% del total, «un número muy elevado, aun cuando se admita que parte puedan ser compensadas por descansos».