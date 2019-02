Rato, a un paso de ser juzgado por contratos de publicidad en Bankia Está acusado, junto a una docena de personas, por un presunto delito de corrupción entre particulares en su posible adjudicación a dedo J. A. BRAVO Viernes, 22 febrero 2019, 00:05

MADRID. Rodrigo Rato está a punto de enfrentarse a un nuevo juicio, tras los de las tarjetas 'black' -por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pena que cumple desde finales de octubre- y la salida a Bolsa de Bankia -que comenzó a finales de noviembre y aún le restan varios meses-. En esta ocasión está acusado por un presunto delito de corrupción entre particulares, castigado con penas de seis meses a cuatro años de prisión.

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha concluido las diligencias previas sobre este caso de presunto trato de favor a las empresas de publicidad Zenith y Públicis en varios contratos de Bankia cuando Rato la presidía. Y lo ha hecho encontrando indicios de la posible comisión del citado delito.

Por eso ha dictado auto de procedimiento abreviado contra él y otra docena de personas, además de las dos empresas citadas, según se conoció ayer. Entre ellas figuran Alberto Portuondo, su presunto testaferro; Teresa Arellano, su antigua secretaria personal; y José Manuel Fernández Norniella, colaborador suyo desde la etapa en el Gobierno y a quien nombró consejero ejecutivo de Bankia.

Según las pesquisas del juez, sociedades patrimoniales vinculadas a Rato recibieron entre 2011 y 2012 sendas transferencias de las empresas publicitarias citadas por un total de 835.000 euros. En realidad, no obstante, la comisión pagada por ellas habría sido de dos millones, repartidos con otros intermediarios.

La defensa del expolítico metido a financiero sostiene que fue el pago por servicios de intermediación de esas firmas, de las que dijo además no tener un contacto directo, pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que sería el abono de comisiones por adjudicarles contratos a dedo desde el banco. Además, el juez recuerda que Bankia no ha facilitado documentación que aclare los criterios por los que se contrató a esas agencias de publicidad y no a otras, al alegar la entidad financiera que «carece de antecedentes» sobre ello.

Ahora el Ministerio Público y las acusaciones dispondrán de diez días hábiles para presentar sus escritos de acusación -aunque caben recursos que paralizarían el plazo-, paso previo para que el juez dicte auto de apertura de juicio oral contra Rato y el resto de los investigados. Esta es la primera pieza que se concluye dentro de la causa penal abierta hace casi cuatro años sobre su presunto enriquecimiento ilícito.

Según la Oficina de Investigación contra el Fraude (ONIF), Rato controlaría -de forma directa o indirecta a través de su entorno personal- un patrimonio de «al menos» 26 millones de euros. Buena parte no habría sido declarado a Hacienda, conforme a las conclusiones de la Agencia Tributaría, que le atribuye un presunto delito fiscal por importe de 5,4 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2014 y 2015, los únicos que no habrían prescrito.

Además, se le investiga por presunto blanqueo de capitales al haberse detectado movimientos en el extranjero por valor de 7,8 millones, con ingresos en cuentas de sociedades radicadas en paraísos fiscales.