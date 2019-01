Rato responsabiliza al Banco de España de la quiebra de Bankia 00:19 Rodrigo Rato. / Foto: Efe / Vídeo: Atlas El expresidente de la entidad, el primer acusado en el juicio por la salida a Bolsa que declara, responde a la fiscal que «no recuerdo» que el supervisor «nos diera muchas opciones» JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Martes, 8 enero 2019, 14:17

El Banco de España primero, el Banco de España después y, por si hubiera alguna duda, de nuevo Banco de España. Rodrigo Rato, quien presidió Bankia desde sus albores en 2010 hasta que en mayo de 2012 fue destituido por el propio supervisor y el Gobierno ante su presumible agujero multimillonario -la entidad terminó requiriendo ayudas públicas por valor de 22.424 millones de euros-, apuntó esta mañana directamente al órgano responsable del sistema financiero como el 'culpable', si lo hubiera -apostilló- de posibles irregularidades en las cuentas de la entidad y en su polémica salida a Bolsa en julio de 2011. «No recuerdo que tuviéramos muchas más opciones», ha espetado en varias ocasiones a la fiscal Carmen Launa, con quien ha protagonizado varios momentos de tensión durante su largo interrogatorio de más de dos horas.

Con un aspecto muy similar al que presentaba cuando declaró -desde el mismo estrado de la mayor sala de vistas de la Audiencia Nacional en octubre de 2016- durante el juicio de las tarjetas «black», que le terminó llevando a la cárcel para cumplir una condena de cuatro años y medio, Rato ha insistido una y otra vez en su argumento defensivo, ya utilizado durante la instrucción del caso. «El Banco de España nos indicó claramente cuales eran los pasos que teníamos que dar«, ha afirmado para justificar cómo nació Bankia y por qué. »Se tenían que fusionar un grupo de entidades«, ha explicado para hacer referencia a la media docena de cajas de ahorros encabezadas por Caja Madrid, la mayor de ellas y que él presidía desde la salida de Miguel Blesa. Bancaja, que a su vez controlaba el Banco de Valencia, fue de las últimas en unirse y cuando lo hizo «la entidad resultante era mucho mayor de lo pedido», ha continuado su exposición.

Pero, ¿quién había dado las órdenes? Pues, según el expolítico metido a financiero -antes de acceder a la caja madrileña fue director gerente del FMI, cargo al que llegó tras dejar la vicepresidencia económica del Gobierno-, «las instrucciones, el dinero y el control» de esa integración fueron «diseñadas» por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que al igual que el supervisor bancario defendían que «era bueno una fusión más grande». En cualquier caso, a él mismo le pareció en su momento «una oportunidad única» para generar «una hucha» que «nos permitiera avanzar a un entorno que iba a ser peor para las cajas». Pero el problema, ha añadido, es que «no era precisamente un momento de mejora de la economía español» e incluso «después resultó peor de lo que podíamos imaginar».

En todo caso, Rato ha defendido que «consideraba que las cajas eran perfectamente viables», si bien «en un proceso que nos venía dado para poder acceder a capital», ha insistido de nuevo haciendo referencia a las indicaciones que había dado el supervisor financiero, con quien se reunió en persona a finales de mayo de 2010: en aquella ocasión estaban el propio gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; su 'número dos', Javier Aríztegui; y el entonces presidente de Bancaja, Jose Luis Olivas. «Nos dieron los pasos que teníamos que dar, no tuvimos muchas opciones», ha reiterado el mismo argumento en diferentes ocasiones, eso sí, consultando también varias veces una carpeta con documentación que traía consigo. Por eso, cuando la representante de la Fiscalía Anticorrupción le replicó que todo eso no coincide con lo declarado en la fase de instrucción por algunos responsables de dicho órgano, ha respondido en tono aparentemente altivo: «Pues entonces tendrá usted que preguntarle al Banco de España».

No hubo «incumplimientos»

Pese al intento de la fiscal Launa por evidenciar ante el tribunal esas divergencias en las versiones de Rato y del supervisor, el primero ha insistido en su tesis. «Nuestras tripas las conocía perfectamente, y las de Bancaja y el resto de las cajas. Durante el tiempo que yo fui presidente 15 funcionarios del Banco de España estuvieron siempre en la sede central», ha señalado, para a continuación afirmar: «nos dijo que debíamos hacer ciertos ajustes y así lo hicimos». «Mayores garantías de que nuestras cuentas eran correctas no podíamos tener», ha apostillado. «En los dos años y tres meses que fue presidente de Caja Madrid y Bankia nunca me requirió que estuviésemos incumpliendo sus recomendaciones», ha sostenido ante la acusación de que él y la cúpula de Bankia actuaran al margen de esas directrices de las que había hablado antes.

Y respecto a la controvertida salida a Bolsa de Bankia, que se tardó meses en prepararse y según él fue la consecuencia natural de todo el proceso de integración, a fin de aprovechar las oportunidades de financiación que podía dar el mercado en un momento delicado para el negocio bancario y la economía en general, el expolítico ha declarado que nunca tuvo «ninguna constancia de que esos trabajos técnicos fueran motivo de fricción con el Banco de España», por más que en correos internos conocidos tiempo después se mostrasen serias dudas al respecto por parte de los inspectores empotrados en la entidad, y que conocían al detalle sus números. Rato ha evitado referirse directamente a ello y ha sostenido que tanto la auditora Deloitte como la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) revisaron su situación antes de ese estreno bursátil, que a su vez contó con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tampoco ha querido responder las preguntas de las acusaciones ni las del resto de defensas, limitándose a contestar a la propia fiscal, al FROB y a su abogado. En cuanto a su sueldo y la insinuación de la representante del Ministerio Público sobre su elevado importe –que llevó a la presidenta del tribunal a pedirles que «no perdamos más tiempo» con sus cruces de reproches formales- , ha sostenido que era «el que establecía el propio contrato» y «similar al de su predecesor», el referido Miguel Blesa. Y, aunque no ha concretado una cifra, sí ha reconocido que podía ser el que le apuntaban de dos millones de euros anuales.

Antes del interrogatorio a Rodrigo Rato, bastante tenso por momentos, el tribunal presidido por la veterana magistrada Ángela Murillo ha resuelto en un auto las cuestiones previas presentadas por la partes en la primera semana de sesiones, a finales de noviembre. Ha rechazado la gran mayoría de ellas, incluida la petición de expulsión de las acusaciones populares al considerarla extemporánea porque tuvo que hacerse en la instrucción y no esperar al juicio. Además, ha retirado la imputación penal por un delito de falsedad contable a las tres personas jurídicas acusadas: la auditora Deloitte, la propia Bankia y su matriz, el Banco Financiero de Ahorros (BFA). No obstante, sí se la mantiene por el delito de fraude a inversores. En cuanto a la posibilidad de que la Fiscalía sí termine acusando también por dicha falsedad, ha tachado dicho anuncio de «proclama» al no haber aún «dato novedoso alguno».