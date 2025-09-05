Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Decenas de personas llenan los andenes de la estación de Atocha por el fallo informático de ayer. EP

Puente vaticina dos años más de incidencias ferroviarias y anuncia nuevos trenes AVE

Culpa del caos en la red a la convivencia de un parque envejecido con nuevas flotas como los Avril de Talgo, que están generando problemas

EDURNE MARTÍNEZ / LUCAS IRIGOYEN

MADRID / BILBAO.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:02

Las incidencias que se están registrando en la red ferroviaria son cada vez más frecuentes –ayer mismo hubo nuevos problemas en la alta velocidad ... con Madrid– y se mantendrán a lo largo de los dos próximos años. Así lo reconoció el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una comparecencia a petición propia en el Congreso para informar de la actual situación de los trenes en España, que precisamente coincidió con una caída del sistema informático de Adif que causó paradas y retrasos.

