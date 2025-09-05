Puente vaticina dos años más de incidencias ferroviarias y anuncia nuevos trenes AVE

Las incidencias que se están registrando en la red ferroviaria son cada vez más frecuentes –ayer mismo hubo nuevos problemas en la alta velocidad ... con Madrid– y se mantendrán a lo largo de los dos próximos años. Así lo reconoció el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una comparecencia a petición propia en el Congreso para informar de la actual situación de los trenes en España, que precisamente coincidió con una caída del sistema informático de Adif que causó paradas y retrasos.

El motivo de este caos ferroviario que se alargará es un parque de convoyes obsoletos que convive con nuevos trenes que pueden dar problemas, como así ha sucedido con los Avril de Talgo. «Yo me las prometía felices con el tren Avril y luego no ha sido tanto. Me temo que los dos siguientes años vamos a encontrarnos en las dos partes de la curva, con un material nuevo que algún problema dará y con un material en sus últimos años de vida», explicó Puente, que anunció un plan de renovación de la flota de Renfe después de «15 años sin incorporar ningún tren a las líneas de alta velocidad», con la excepción de los de la serie 106, los Avril.

Por ello, el ministro ha estado esta semana visitando la fábrica alemana de Siemens para negociar la compra de nuevos trenes que permitan solucionar el problema que han generado las incidencias con los modelos Avril de Talgo y que ha llevado a retirar la marca 'low cost' Avlo del trayecto Madrid-Barcelona: «Estamos trabajando en un plan de adquisición de material rodante», aseguró el ministro. A su vez, reconoció que están negociando con otros fabricantes para ver «qué ofrecen» y así poder establecer «un plan de adquisición» que permita «una flota que no quede obsoleta».

Todo porque Puente tiene claro que las incidencias de los Avril se han debido a un «problema de juventud» a lo que se ha sumado que la flota estaba obsoleta, con ningún tren a estrenar desde hace más de 15 años.

Además, la falta de solución en el accionariado de Talgo está provocando nuevos retrasos en la entrega de trenes comprados por Renfe, a pesar de la sanción de 116 millones de euros que se impuso al fabricante a finales del año pasado. Ahora, se añaden retrasos en el calendario de la entrega de 26 trenes de alta velocidad que el operador debía haber recibido a partir del pasado enero, según ha confirmado este periódico.