El PSOE se queda sin apoyos para subir las cuotas a los autónomos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta ... de subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento de entre 10 y 210 euros para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para 2026. Por contraste, los votos favorables apenas suman un grupo parlamentario: el socialista.

El primer rechazo llegó pocas horas después de conocerse la iniciativa. Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, escribió en X que «ni un solo voto» de su partido irá a «apretar más» a los autónomos. El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, defendió que los emprendedores «no pueden seguir viviendo asfixiados». Vox, por su parte, denunció que el Gobierno quiere «seguir exprimiendo a los españoles». Y el PP le afeó que «no busca el consenso».

Pero los reproches no se limitan a la oposición, sino que también se producen dentro del propio Consejo de Ministros. «Me enteré ayer por los medios de comunicación», constató la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, a renglón seguido, rechazó la propuesta. El pulso abierto en torno a las cotizaciones de los autónomos vuelve a evidenciar así las tensiones dentro del propio Ejecutivo y la dificultad de alcanzar consensos amplios en una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria.