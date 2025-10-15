Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El PSOE se queda sin apoyos para subir las cuotas a los autónomos

La propuesta de Elma Saiz provoca un nuevo enfrentamiento entre los socios de la coalición de Gobierno

JOSÉ A. GONZÁLEZ

MADRID.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:03

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha logrado poner de acuerdo a la mayoría del arco parlamentario en torno a su propuesta ... de subida de cotizaciones para los autónomos, aunque no en los términos que habría deseado la ministra Elma Saiz. «Error», «no merecen vivir estrangulados», «ni un solo voto». Así califican desde la derecha, la izquierda y los habituales socios del Gobierno el incremento de entre 10 y 210 euros para los trabajadores adscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) previsto para 2026. Por contraste, los votos favorables apenas suman un grupo parlamentario: el socialista.

