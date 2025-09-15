PROINSERMANT presenta el sistema 'Sala de Máquinas 3.0'
SUR
Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00
www.proinsermant.com
La empresa marbellí PROINSERMANT, con más de 40 años de trayectoria en instalaciones técnicas de alta gama, ha desarrollado la Sala de ... Máquinas 3.0: un sistema de control centralizado que convierte lo invisible en el «corazón y cerebro» del confort de una villa de lujo.
Se trata deun sistema integral capaz de monitorizar en tiempo real más de 50 parámetros —desde la climatización y el suelo radiante hasta la piscina, el jacuzzi, la energía solar o las presiones en circuitos y el estado de bombas —, todo gestionado desde una única interfaz visual e intuitiva. La tecnología de la Sala de Máquinas 3.0 es invisible, pero su impacto es total. Al centralizar el funcionamiento de todos los sistemas, convierte el confort en una experiencia continua.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.