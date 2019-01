El presidente de Renault ve «injusta» su acusación en Japón por fraude fiscal

El expresidente del grupo automovilístico Renault-Nissan, Carlos Chosn, no ha tenido dudas en declarar su inocencia en la corte de justicia japonesa ante la que ayer comparecía. Fue su primera aparición pública tras ser arrestado a finales de noviembre acusado por mala conducta financiera por no justificar parte de la remuneración recibida del conglomerado que dirigía.

En su intervención, Ghosn consideró que ha sido «acusado injustamente y detenido injustamente por acusaciones sin fundamento». Además, indicó que «nunca» ha recibido compensación de Nissan que no haya sido declarada, así como que no ha firmado ningún contrato vinculante para que se le pague una cantidad fija que no se haya revelado. El juez ha indicado que Ghosn debe continuar detenido debido al riesgo de fuga y de que pueda ocultar pruebas.

El directivo está acusado de informar a los supervisores nipones de unos ingresos menores de los que realmente percibió. En concreto, está acusado de declarar una compensación económica por su responsabilidad al frente de Nissan de menos de la mitad de los 88 millones de dólares (77 millones de euros) que recibió durante cinco. Él expuso que actuó «de manera honorable, legal y con el conocimiento de los ejecutivos».