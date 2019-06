Los planes de pensiones mantienen el tirón para las entidades bancarias El aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y el empeoramiento de las condiciones laborales dibujan un panorama muy oscuro sobre el futuro del sistema público de pensiones / SUR Unicaja, Cajamar o CaixaBank ofrecen una treintena de modalidades para complementar las prestaciones públicas en un contexto de gran incertidumbre sobre su viabilidad EUGENIO CABEZAS Domingo, 30 junio 2019, 13:38

EL aumento de la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población, la caída en picado de la natalidad y el empeoramiento de las condiciones laborales, con unas menores cotizaciones sociales, han dibujado un oscuro panorama sobre el futuro del sistema público de pensiones. Aunque los distintos partidos políticos nacionales se afanan en repetir que las prestaciones están garantizadas, tal y como se recoge en el Pacto de Toledo, cada vez son más los malagueños que se animan a contratar un plan de pensiones privado, como complemento a su futura pensión.

En este terreno, las entidades bancarias siguen volcando muchos esfuerzos en su comercialización, pues esta modalidad de inversión sigue teniendo un gran tirón para ellos. Así, sólo entre Unicaja Banco, Cajamar y CaixaBank ofrecen una treintena de modalidades, con distintos grados de riesgo y rentabilidad. «Como cualquier producto de inversión, hay tres variables que resultan fundamentales: la liquidez, la seguridad y la rentabilidad, cada inversor tiene que valorar cuánto quiere de una cosa, y eso irá en detrimento de lo otro», resume Rubén Candela, del despacho Candela Asesores.

A su juicio, los planes de pensiones «clásicos» no están dando buenos rendimientos, en un contexto de tipos de interés al 0% y con posibilidad de volverse negativos. «Las entidades están viviendo de los beneficios fiscales, que es cierto que existen, pero hay que tener en cuenta la legislación, ya que cuando se rescata el plan, hay que tributar por todo lo desgravado», advierte este experto, quien cree que en el mercado existen otras figuras de inversión que pueden resultar mucho más atractivas, como los fondos, ya sean de renta fija o variable. «Ahí no te deduces nada por las aportaciones, pero no tienes que pagar después», sostiene Candela.

El patrimonio de los inversores Los malagueños que apuestan por los fondos de inversión como fórmula para rentabilizar sus ahorros han aumentado en los últimos años a causa, entre otros factores, de la escasa rentabilidad que ofrecen los depósitos bancarios en una coyuntura marcada por los bajos tipos de interés. La provincia presentaba, al cierre de 2018, casi 176.600 cuentas de partícipes en fondos de inversión, un volumen un 2,9% superior al del pasado ejercicio (171.000) y que rebasaba en un 43% al registrado en 2014, según el último informe del Observatorio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). No obstante, Inverco aclara que hay inversores con varias cuentas, por lo que calcula que el número real de inversores podría ser de unos 140.000 malagueños (la práctica totalidad son personas físicas), lo que equivaldría a alrededor del 8% de la población de la provincia. En este sentido, el incremento de cuentas registrado el pasado año obedece, más bien, a la estrategia de las entidades especializadas, que invierten el dinero del cliente en varios fondos para diversificar el riesgo, según Inverco.

Por su parte, desde Unicaja Banco consideran que los planes de pensiones «son un producto recomendable para todas aquellas personas que tengan inquietudes sobre el futuro de su pensión pública de jubilación». «Lo ideal sería que desde el primer salario se fueran haciendo aportaciones para ir formando un ahorro que ayudara a complementar su pensión pública», argumentan desde la entidad malagueña, al tiempo que señalan que no es necesario una cantidad elevada para contratar un plan de pensiones, «desde 40 euros al mes ya se puede ser partícipe de uno».

Fuentes de CaixaBank también coinciden en que los planes de pensiones «son una de las soluciones más interesantes y eficientes para ahorrar a largo plazo». A juicio de la entidad financiera, «ofrecen importantes ventajas fiscales mientras ahorramos y tienen por objetivo ofrecer un complemento a la pensión pública de jubilación».

La inquietud sobre el futuro de las pensiones públicas es otro de los argumentos que manejan desde Cajamar para justificar la conveniencia de contratar uno de estos productos, unido también a sus ventajas fiscales. «Los ciudadanos somos cada vez más conscientes de que probablemente la pensión pública no nos permita mantener el nivel de vida que vamos adquiriendo con el paso de los años», precisan desde la entidad financiera, al tiempo que explican que este tipo de productos «son complementarios a la pensión pública y es un forma de ir ahorrando hasta la edad de jubilación». «No se puede afirmar que un producto es mejor que otro, sino que dependerá del perfil del cliente, de su nivel de ingresos, del tipo marginal del IRPF y de su horizonte de inversión», advierten.

Los datos 1.791 Son los millones de euros que había invertidos en planes de pensiones privados por malagueños en 2017 14% Es el porcentaje de la población malagueña que tiene contratado un plan de pensiones, 228.176 cuentas de 1.630.615 habitantes 7.850 Es el patrimonio medio en euros de los planes de pensiones en Málaga. 39 Es el puesto que ocupa Málaga en el ránking de las provincias españolas con más inversión en planes de pensiones privados.

En este sentido, los planes de pensiones cuentan con la ventaja fiscal de que la reducción en la declaración de la renta anual puede llegar a ser de hasta 3.600 euros, según sea su tipo marginal, aportando el máximo anual de 8.000 euros, con el límite del 30% de los rendimientos del trabajo. Como insiste Rubén Candela, una vez que se recupera la inversión, se debe devolver la ventaja fiscal de la que se ha disfrutado anualmente y tributar por todo lo cobrado, es decir, tanto por la ganancia como por el capital aportado. «En este caso se tributa como rendimiento del trabajo, sin olvidar que el tipo marginal del IRPF, posiblemente, sea muy inferior al que se nos aplicaba cuando estábamos trabajando. Por tanto, todas estas cuestiones se han de tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de contratar un plan de pensiones», argumentan desde la entidad Cajamar.

Cajamar Vida, participada al 50 % por Grupo Cajamar y Generali, es la gestora de estos planes de pensiones y cuenta con un patrimonio total ligado a la jubilación –planes de pensiones y planes de previsión asegurados– que superaba los 1.295 millones de euros, con un crecimiento de 4,3 % interanual, según los datos de abril de 2019. Por su parte, los planes de la gama de CaixaBank Destino acumulan 4.896 millones de euros en patrimonio gestionado, con rentabilidades que oscilan entre el 6,95 y el 11,11%.

Por su parte, Unicaja Banco comercializa los planes de pensiones a través de su compañía aseguradora Unicorp Vida, que gestiona los productos de más de 150.000 clientes, con un patrimonio acumulado de cerca de 1.800 millones de euros entre las diferentes modalidades de planes (individuales, de empleo y asociados). Según la entidad, la mayoría de los planes se localizan en la comunidad andaluza, concretamente, en la provincia de Málaga, representando un 30% del total. En 2018 se hizo efectiva la absorción de EspañaDuero, integrando los planes de la red norte.

Según los últimos datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), al cierre de 2017 en Málaga un 14% de la población tenía contratado un plan de pensiones privado, con 1.791 millones. Con un patrimonio medio de 7.850 euros, la provincia ocupa el puesto 34 en el ránking nacional en este capítulo.