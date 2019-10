Los pensionistas cobrarán 9 euros más al mes con la nueva subida del 0,9% El Gobierno elevará un 2% el salario a los funcionarios y con estas dos medidas prevé un incremento del gasto de más de 4.600 millones LUCÍA PALACIOS Miércoles, 16 octubre 2019, 00:29

MADRID. Después de meses de incertidumbre, los más de 8,8 millones de pensionistas ya saben qué subida tendrán en 2020: un 0,9%, prácticamente la mitad de la de este año, cuando se elevaron un 1,6%. Así se desprende del Plan Presupuestario para 2020 que ayer envió el Gobierno en funciones a la Comisión Europea y que contempla dos nuevas medidas de incremento de gasto a la espera de la formación de un nuevo Ejecutivo: la revalorización de las pensiones y la subida salarial a los empleados públicos.

Estas dos medidas se llevarán a cabo «en cualquier escenario» y «a pesar del contexto de prórroga en el que se iniciará el ejercicio presupuestario para 2020», según explica el Ejecutivo, que justifica estas decisiones en que «existe un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas». Sin embargo, mientras que los funcionarios tendrán que esperar a que se conforme un gobierno con plenos poderes para ver incrementar su nómina un 2% -tal y como transmitió el presidente Pedro Sánchez a los sindicatos en una carta enviada hace unos días-, los pensionistas comenzarán ya enero con una nueva subida, incluso aunque el Ejecutivo esté en funciones.

Este incremento del 0,9% podría ser algo más generoso que la evolución de los precios, puesto que la previsión del Banco de España es que el IPC termine el año en el 0,8% y Funcas lo rebaja al 0,7%. A la espera de los datos definitivos, la evolución media de la inflación del pasado diciembre a septiembre se sitúa en el 0,82%, en tanto que la tasa de septiembre cayó hasta el 0,1%. Cabe recordar que el año pasado el Ejecutivo utilizó una nueva fórmula de actualización que se basaba en la media del IPC de los últimos doce meses, ya que consideraron que se trataba de un dato más fiable que el de noviembre, que era el que se utilizaba antes de la entrada en vigor del controvertido Índice de Revalorización (IRP). Así, compensaron a los pensionistas con una 'paguilla' de unos 13 euros a consecuencia de la desviación de una décima. Sin embargo, no sucederá lo mismo ahora, puesto que en este caso las pensiones han ganado bastante poder adquisitivo: sus nóminas habrán crecido el doble que el coste de la vida. Tampoco contempla el Gobierno por el momento una subida mayor para las pensiones mínimas y no contributivas, como sí hubo los dos últimos ejercicios, cuando aumentaron un 3%, aunque desde el Ministerio de Trabajo no descartan hacerlo.

El plan no contempla un alza mayor para las mínimas, aunque Trabajo no descarta hacerlo

Más de 1.000 euros al mes

Conocido finalmente el nuevo incremento, la pensión media del sistema experimentará una subida de 8,9 euros al mes, con lo que por primera vez en la historia la media de los más de 8,8 millones de beneficiarios superará los 1.000 euros mensuales (concretamente, 1.002 euros). Mayor será el alza que tengan los más de seis millones de jubilados: 10,2 euros más cada mes, con lo que su pensión media sobrepasará los 1.050 euros. Mientras tanto, las 2,3 millones de viudas (en femenino porque ellas son la inmensa mayoría) tendrán que conformarse con un aumento de 6,4 euros en promedio hasta rozar los 720 euros y los casi un millón de beneficiarios de pensiones por incapacidad permanente tendrán 8,8 euros más, hasta los 986 euros de media

El coste que tendrá esta revalorización del 0,9% para las arcas de la Seguridad Social será de 1.404 millones de euros, ya que la subida general conllevará un gasto de 1.263 millones, a los que se sumarán otros 141 millones para los de clases pasivas. No obstante, el Gobierno admite que la evolución de las cotizaciones no será «tan dinámica como en 2019», cuando la recaudación está creciendo más de un 7%.

Bastante mayor será el coste para el Estado que tendrá la subida salarial para los empleados públicos y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que supondrá un gasto de entre 3.264 millones y 4.575 millones (si s eaplic ala subida más alta). Así lo recoge el Plan Presupuestario, que contempla llevar a cabo el II Acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado entre el anterior Gobierno del PP y los sindicatos en marzo de 2018. Según este pacto, los más de 2,5 millones de funcionarios tendrán una subida fija del 2% a la que habría que sumar otro 1% adicional si el PIB real en 2019 creciera más del 2,5%, algo que no parece probable a día de hoy. Además, contarán con otro 0,3% de fondos adicionales.

El gasto público se elevará en más de 5.000 millones -incluyendo otras medidas ya aprobadas como la recuperación del subsidio para mayores de 52 años-.