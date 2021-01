Las pensiones que podrán cobrar las amas de casa en 2021 Para poder obtener la pensión no contributiva de jubilación es necesario cumplir ciertos requisitos SUR.ES Viernes, 25 diciembre 2020, 11:57

Las amas de casa, pese a su importante labor, no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no tienen derecho a recibir una pensión contributiva de jubilación. Sin embargo, en algunos casos este colectivo puede obtener una pensión no contributiva de jubilación, una prestación que el Estado paga a los ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad y que se otorga aunque no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente.

El próximo año la cuantía de las pensiones no contributivas subirá un 1,8 %, el doble que las pensiones contributivas, que ascenderán un 0,9 %. Aquellas amas de casa que tengan una prestación no contributiva podrán recibir entre un mínimo de 1409,52 euros anuales y un máximo de 5638,09 euros anuales. Estas cantidades se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año, por lo que la mensalidad mínima será 100,68 euros y, la máxima, 402,72 euros.

La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece a partir del importe máximo y en función del número de beneficiarios que vivan en el mismo domicilio, de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima. Además de la prestación económica, se garantiza a los beneficiarios asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.

Requisitos para una pensión no contributiva

Para recibir la pensión no contributiva de jubilación hay que tener 65 años o más. También es necesario vivir en España y haberlo hecho durante diez años en el periodo que oscila entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud.

Asimismo, el beneficiario no puede tener unas rentas o ingresos superiores a los marcados por la normativa. Hasta ahora, de acuerdo con lo establecido, la renta del beneficiario tiene que ser inferior a 5.538,40 euros anuales. En el caso de que conviva con familiares, el límite de rentas es mayor, ya que se toma en cuenta la suma de los ingresos anuales de todos los miembros. Si se convive sólo con el cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado el límite será de 9.415,28 euros al año si conviven dos personas, 13.292,16 euros si conviven tres, 17.169,04 si conviven cuatro, etc. Si entre los parientes consanguíneos se encuentra alguno de los padres o hijos el límite será de 23.538,20 euros si comparten techo dos personas, 33.230 euros si conviven tres, 42.922,60 si conviven cuatro, etc. Con todo, estos límites de renta podrían verse modificados en 2021.