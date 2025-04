Pensiones 2021: ¿cuánto sube la paga extra este año?

Susana Zamora Miércoles, 13 de enero 2021, 13:17 Comenta Compartir

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha traído consigo novedades en las pensiones, que varían respecto a años anteriores en cuestiones como la edad de cotización o el incremento anual de la cuantía según el IPC. Todo ello con la finalidad de conseguir que las pensiones aumenten anualmente y los mayores no pierdan poder adquisitivo ante la variación del IPC.

Las prestaciones de jubilación se dividen en 14 pagas: una cada mes y dos extras, que se cobran los meses de junio y noviembre. A estos importes extraordinarios tienen derecho tanto los pensionistas contributivos como los no contributivos y se comienzan a cobrar en el momento que se empieza a percibir la pensión.

Su importe es idéntico al de una mensualidad ordinaria, y por tanto, su cuantía se verá aumentada igual que la nómina corriente de cada mes. Por ejemplo, si la pensión que se recibe es de 1.000 euros, en torno al 25 de junio y al 25 de noviembre, se recibirá un total de 2.000 euros.

Con la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2021, desde este mismo mes de enero, los pensionistas contributivos verán incrementada su paga mensual en un 0,9%, y cada una de las extras subirá por tanto un 0,9%. En cuanto a los pensionistas no contributivos, a partir de enero pasarán a cobrar un 1,8% más de lo que ingresaron en 2020 por el mismo concepto.

Excepciones

Hay excepciones como, por ejemplo, las personas que perciben pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o por enfermedad profesional. Esta pensión se abona en 12 mensualidades ordinarias, con las extras prorrateadas, de forma que la paga mensual es un poco más elevada, pero a cambio, no ingresan importes extras en verano ni en Navidad.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social (computando las distintas clases: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ronda los 1.017,97 euros mensuales, según se desprende de los datos oficiales publicados el pasado mes de diciembre. De este modo y de acuerdo a la revalorización aprobada para este año (un 0,9%) ascenderá a 1.027 euros, esto es, una media de 10 euros más al mes. Este incremento se aplicará también a cada una de las pagas extras de las pensiones.

Sin 'paguilla' en enero

Con lo que no contarán los pensionistas este año es con la 'paguilla' que solían cobrar todos los meses de enero. Se trata de un pago extra muy concreto, un abono que el Gobierno ha estado realizando para compensar la subida de las pensiones respecto al resultado final del año del IPC. Un ajuste anual y puntual, pero no es una mensualidad de la pensión. Al no estar establecido en la base del ingreso de la pensión y tratarse de una solución momentánea del poder adquisitivo, no existe por parte del Gobierno una obligatoriedad de abonarla.

Los precios, según el IPC de diciembre, han descendido un 0,5 % a causa de la pandemia. A esto hay que sumarle que las pensiones van a subir un 0,9 %, por lo que realmente el poder adquisitivo de los pensionistas sube en este 2021 cerca de 1,5 puntos. Esta situación provoca que el Gobierno no tenga ningún elemento a compensar ni cuadrar, ya que los pensionistas no pierden poder. Es por ello que en este 2021 no se ingresa la conocida 'paguilla' de los pensionistas.