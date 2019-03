Granado aboga por condicionar la pensión de viudedad a la renta familiar El secretario de Estado de la Seguridad, Octavio Granado. / Archivo El secretario de Estado también pretende reformular la prestación por incapacidad permanente para que exista la posibilidad de otorgarse jubilaciones parciales con jornadas reducidas LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 19 marzo 2019, 13:18

La legislatura termina sin ninguna reforma del sistema de las pensiones, en gran medida por la falta de acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo. Sin embargo, el abultado déficit que sufre la Seguridad Social hace que se siga debatiendo sobre qué hacer para lograr la sostenibilidad. Hoy, durante una jornada sobre 'El futuro de las pensiones', el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha animado a desgranar algunas de las reformas pendientes, entre las que destaca la reformulación de la pensión de viudedad, que se generaron porque «las mujeres no podían trabajar», tal y como sucedía antiguamente pero no ahora. A su juicio, estas pensiones deberían condicionarse al nivel de renta familiar, de forma que no sea como en la actualidad un derecho para todos independientemente de los ingresos que el beneficiario tenga.

Y es que Granado no ve «razonable» que si un hombre gana más que su pareja y ésta fallece, reciba una prestación que le incremente la renta de la persona que más recursos tiene de la familia. En este sentido, explicó que aunque las beneficiarias de la prestación de viudedad son en su mayoría mujeres, un 10% de los que la reciben son hombres, que ven al perder a su esposa cómo sus ingresos aumentan. «Que alguien que cobra cinco veces más que su cónyuge y se queda viudo siga cobrando una pensión de viudedad de forma vitalicia es muy discutible», apuntó. Por el contrario, el secretario de Estado sí considera «razonable» que esta prestación sirva para mejorar las pensiones de las mujeres que, al perder a su pareja, ven disminuida su renta familiar y «se encuentran con que han perdido estatus y calidad de vida».

En cualquier caso, Granado precisó que en caso de llevarse a cabo esta reforma afectaría solo a las nuevas pensiones de viudedad, nunca a los que la están recibiendo ya, y que se haría «despacio». «Esto hay que hacerlo muy despacio y todas las reformas de la Seguridad Social se han regulado en un principio de 'statu quo', es decir, se respeta lo actuado hasta la fecha», explicó.

Así, para tranquilidad de las más de 2,3 millones de viudas, aseguró que «lo único» que van a hacer es «mejorarles» su prestación. A este respecto, sacó pecho de las medidas realizadas por su Gobierno y recordó que han realizado dos subidas al elevar la base reguladora del 52% al 60%, un incremento comprometido por ley desd el año 2011 pero que no se ha cumplido hasta ahora. Supone así un fuerte incremento de alrededor del 15% para en torno a medio millón de viudas, aquellas con las rentas más bajas.

Pero no se trata ésta la única reforma que, a juicio del secretario de Estado, tiene pendiente el sistema de Seguridad Social. También abogó por «cambiar la filosofía» de las pensiones de incapacidad permanente para que se puedan otorgar prestaciones parciales de incapacidad, ya que igual una patología recomienda no trabajar ocho horas diarias, pero sí podría cuatro horas. En este sentido, alertó de que la actual regulación permite a los médicos conceder las bajas médicas de los trabajadores. «Yo no puedo dar una pensión, ni el Rey, ni el presidente del Gobierno, pero un médico puede otorgar 40 prestaciones de la Seguridad Social en cinco minutos», advirtió.

Por ello, considera «necesario» abordar los problemas de la sanidad, porque «una parte significativa» del gasto de la Seguridad Social son prestaciones de incapacidad temporal y permanente. Nosotros nos jactamos de que tenemos 180.000 personas con discapacidad afiliadas al sistema; eso sí, si una persona de más de 55 años tiene lumbago le damos una pensión de incapacidad permanente para sacarle del sistema». A su vez, también cree una «prioridad» reducir el absentismo. «Hay que conseguir que no gastemos el dinero indebidamente», aseguró.

Y es que estas tres reformas incidirían de manera importante en una parte elevada del gasto, puesto que las pensiones de viudedad suponen un desembolso anual de 23.500 millones, otros 13.900 las de incapacidad permanente y 6.500 millones más por las bajas temporales.

Más inmigrantes y natalidad

Junto a estas medidas, Granado confía en que en la próxima legislatura se redefina la ley de fondos y planes de pensiones para que la pensión social complementaria vaya asumiendo «un mayor protagonismo», ya que es «mejor solución que la anticipación de la edad de jubilación». En esta línea, afirmó que dentro de cuatro años «el que quiera jubilarse anticipadamente va a tener que pagar más».

En esta línea de propuestas, el secretario de Estado desveló que durante esta legislatura se ha estado discutiendo, sin llegar a una acuerdo, sobre la posibilidad de aumentar la cotización por contingencias y bajar la de desempleo para acabar con el déficit de la Seguridad Social, ya que en los últimos cuatros años ha habido superávit por desempleo y números rojos en las cotizaciones para las pensiones.

Por último, Granado insistió en que para que el sistema de Seguridad Social funcione hacen falta más inmigrantes y una política de familia para que «la gente tenga los hijos que quiera tener».