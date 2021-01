El Gobierno prorroga otro año la cláusula de salvaguarda de las pensiones Afecta a las personas que fueron despedidas antes de la entrada en vigor de la reforma el 1 de abril de 2013 y que no trabajaron más SUR Miércoles, 30 diciembre 2020, 12:49

El Gobierno ha anunciado que prorrogará por un año la llamada cláusula de salvaguarda de la reforma de las pensiones de 2011, una medida aprobada en tiempo de José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de garantizar que las personas que habían perdido su empleo durante la crisis de 2008 pudieran tener garantizado el acceso a la pensión. Con esa medida se garantizaban las condiciones de jubilación previas (más ventajosas) para las personas despedidas antes de la entrada en vigor de esa reforma el 1 de abril de 2013 y que no llegaron a trabajar más. Esa reforma, realizada mediante la Ley 27/2011, introdujo cambios sustanciales como el cambio progresivo de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años y el aumento de 35 a 37 de los años necesarios de cotización para poder acceder al 100% de la pensión.

¿A quién beneficia?

A aquellos trabajadores que perdieron su empleo antes del 1 de abril de 2013, que no hayan vuelto a ser dados de alta en la Seguridad Social y que cumplan 65 años en 2021. Gobierno y agentes sociales pactaron esta garantía en la reforma de 2011 para que quienes no volvían a encontrar trabajo llegasen a la jubilación sin ver disminuida su expectativa de pensión, dado que ya no tenían posibilidad alguna de reacción.

Prórrogas de la cláusula

El Gobierno del PP limitó la vigencia de esa cláusula a 2018 y el posterior Gobierno del PSOE la prorrogó para 2019 y 2020.

La Seguridad Social recuerda que también pueden acogerse a la cláusula las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa o decisiones adoptadas en procedimientos concursales aprobados, suscritos o declarados antes del 1 de abril de 2013.

Además, se mantiene el derecho de opción, es decir, estas personas pueden optar por la legislación ahora vigente.