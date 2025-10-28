Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un grupo de jubilados juega la petanca Óscar Chamorro

El gasto en pensiones toca récord en octubre hasta destinar 13.700 millones al mes

La pensión media de jubilación se sitúa en 1.510 euros al mes, un 4,3% más alta que hace un año

EP

Martes, 28 de octubre 2025, 09:56

La Seguridad Social destinó en el presente mes de octubre la cifra récord de 13.675,8 millones de euros al pago de la nómina ... ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 6,05% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

