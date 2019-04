El 72% de los españoles no se plantea la posibilidad de vivir 100 años Reuters Un estudio concluye que la principal razón para el ahorro es la jubilación (46%), por delante de los imprevistos laborales (34%), los gastos de los hijos (30%) o la compra de una vivienda (12%) COLPISA Madrid Martes, 9 abril 2019, 12:17

El 72% de los españoles no se ha planteado que puede llegar a vivir 100 años, 30 más de la edad actual para la retirada laboral, según el estudio 'Perfiles y estilos de vida ante la jubilación' realizado por Caser. Y es que el final de la vida laboral es una de las principales finalidades para ahorrar, lo es en un 46% de los casos, por encima de otras razones como imprevistos laborales (34%), los gastos relacionados con los hijos (30%) o la adquisición de una vivienda (12%). Quienes no ahorran para esta etapa de la vida lo atribuyen a que su situación actual no se lo permite o que ven la jubilación demasiado lejos.

El estudio indica que tres de cada cuatro españoles (74%) considera que el ahorro es fundamental para vivir tranquilo y que solo el 10% de los encuestados -que piensan ahorrar para la jubilación- cree que hay que empezar a mirar hacia la retirada laboral antes de los 30. Pese a todo el 84% de los consultados desconoce cuál será la pensión pública que percibirá en la jubilación.

El perfil de los consultados que priorizaron el ahorro para jubilarse, es el de una persona de más de 50 años (59%), que cuenta con un puesto de trabajo (48%) y, que es suscriptor de un plan de pensiones (64%). Y es que el 67% considera que la jubilación, tal y como la concebimos hoy en día, es un privilegio en comparación con lo que creen que percibirán ellos cuando se retiren. De los que piensan ahorrar para la jubiliación, el 58% lo hará contratando un producto específico.

Sin renunciar a nada

Según explica, Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, «la mayoría de los españoles no haya pensado seriamente en que pueden vivir 100 años. Cada vez más estudios hablan de que tendremos una vida más longeva, hasta 30 años más después de la edad de retiro y, en paralelo, el perfil de los jubilados ha cambiado mucho: queremos vivir más tiempo y hacerlo sin renunciar a nuestras actividades de ocio habituales».

La responsable de la aseguradora añade que «la principal recomendación para esta vida más longeva, y para que durante nuestra jubilación podamos mantener el mismo poder adquisitivo que nos permita disfrutar de las actividades habituales, es planificar nuestras finanzas y, en consecuencia, la jubilación tan pronto como ingresemos en el mercado laboral, en función de nuestro perfil como ahorrador y las necesidades de cada persona».

Al hilo del análisis del comportamiento de los españoles ante el ahorro y su estilo de vida actual, el informe describe seis perfiles diferentes: inquieto (27%), cultural (32%), tranquilo (12%), wellness (11%), gamer (11%) y social (7%). De entre estos perfiles, Caser ha destacado que el inquieto es el más preparado para la jubilación; la mayoría son hombres, entre 41-45 años, son muy activos –y esperan seguirlo siendo durante la jubilación- y ahorradores con productos financieros y de inversión.

Por su parte, el cultural, según la aseguradora es el más preocupado por la jubilación, ya que consideran que a día de hoy no es buena; en su mayoría son mujeres, con una edad entre los 41 y los 45 años, ahorradores, aunque sin productos.

Mientras que el perfil wellness -según el informe- es el más preparado para vivir 100 años; mujeres entre 46 y 50 años, que se cuidan y se preparan para esa vida más longeva, pero sin embargo, desde el punto de vista financiero, no ahorran –porque su situación no se lo permite- y no tienen productos contratados.