Escrivá no dimitirá y anuncia medidas sobre pensiones en 15 días El ministro de Seguridad Social asegura que la reforma, que troceará y llevará al Congreso por partes a lo largo de este año, cumplirá con el acuerdo de coalición y con las recomendaciones del Pacto de Toledo

Lucía Palacios Madrid Lunes, 25 de enero 2021, 13:21 | Actualizado 16:36h. Comenta Compartir

José Luis Escrivá seguirá al frente de la reforma de las pensiones que pretende enviar en su totalidad al Congreso antes de que termine el año. El propio ministro de Seguridad Social quiso hoy zanjar los rumores que han circulado en los últimos días sobre su posible salida del Gobierno y rechazó totalmente que vaya a dimitir después de la polémica generada en torno a si propuso ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años. «Sí, sí, por supuesto que tengo previsto continuar en el Gobierno», contestó Escrivá durante una entrevista en La Sexta.

Es más, aseguró que se siente «extraordinariamente cómodo» dentro de este Ejecutivo de coalición, porque «estamos haciendo cosas», entre las que enumeró los ERTE y las prestaciones de los autónomos que mañana se prorrogarán en el Consejo de Ministros o seguir avanzando en las recomendaciones que elaboró el Pacto de Toledo y que prevé llevar al Congreso en distintas fases a lo largo de este 2021.

Esto significa que, al contrario de lo que se ha hecho las dos últimas veces (2011 y 2013), troceará la reforma de las pensiones y se irán aprobando normas a medida que las vayan trabajando y consensuando con los agentes sociales. «Yo estoy aquí para hacer cosas por los ciudadanos y estoy totalmente entregado en desplegar las numerosas recomendaciones del Pacto de Toledo, que son complejas», se defendió.

De igual manera, el ministro rechazó la acusación –vertida por el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez– de que pretende llevar a cabo una reforma de las pensiones que no cumple con el acuerdo de Gobierno. «Conozco perfectamente los acuerdos del pacto de coalición y estamos cumpliendo todo lo que dice allí», afirmó. A su juicio, «se ha construido un relato en las últimas semanas que no tiene ningún recorrido», en referencia a la polémica sobre la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cálculo de la pensión, y atribuyó las declaraciones de Álvarez a «una forma de mantener el 'momentum' del relato».

Pero en esta ocasión estuvo más calmado que la semana pasada en esa polémica entrevista en Onda Cero –en la que dejó entrever que los miembros de Unidas Podemos pudieron tener una intención «malévola» y filtrar ese documento con la propuesta de ampliación a 35 años– y evitó entrar en más debates sobre quién podría ser el responsable de esto. En este sentido, pidió dejar a las pensiones fuera del debate político. «El error que se está cometiendo es que algo como las pensiones que dijimos que iba a quedar fuera de la lucha partidista y se alcanzó un consenso amplísimo, el apropiarse de parte de este relato no es correcto y no va a tener recorrido porque se verá que no va a haber recortes y que esto va a ser negociado», prometió.

Sin embargo, no descartó ampliar el periodo de cálculo de las pensiones –algo que además figura en el documento enviado a Bruselas– y reconoció que habrá que «contemplar periodos relativamente largos» y realizar «cálculos precisos con distintos tipos de carreras profesionales de trabajadores», algo que –precisó- «aún no hemos hecho», por lo que no puedo decirle cuál será el resultado».

El complemento para madres

Lo que sí tiene más claro el ministro es el calendario de la reforma de las pensiones, que irá llevando al Congreso en diferentes partes, pero que estará completada antes de que termine 2021. «Nuestro objetivo es que al Congreso vamos a empezar a llevar cosas en 15 días», anunció. La primera medida que verá la luz es el nuevo complemento para la pensión de las madres trabajadoras, que el Gobierno se ha visto obligado a modificar tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que lo tacha de «discriminatorio». El nuevo diseño, que ya está «prácticamente cerrado y muy bien hecho», ayudará a reducir la brecha de género dando una pensión complementaria asociada a los periodos posteriores a la maternidad del primer hijo, avanzó Escrivá.

«Pocas semanas después» llevarán al Parlamento la nueva fórmula de revalorización asociada al IPC, junto con las medidas para incentivar la jubilación demorada y prohibir las jubilaciones forzosas en los convenios. «Más adelante» se presentará el nuevo modelo de cotización de los autónomos por ingresos reales, que ya tienen «relativamente trabajado». «Mi aspiración es que todos los elementos que satisfacen las recomendaciones del Pacto de Toledo se lleven al Congreso de los Diputados este año», concluyó el expresidente de la AIReF.