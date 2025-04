Escrivá estalla por la confusión sobre su reforma de las pensiones

Enfadado, indignado e incluso rabioso. Así se mostró hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la polémica generada en torno a la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años, un tema que -apuntó- no sabe de dónde ha salido porque él siempre que le han peguntado lo ha negado (aunque en relación a esto ha guardado un férreo silencio en el último mes). «Estamos desviando la atención a un tema que no existe, no ha existido, ni va a existir», dijo con rotundidad durante una entrevista en Onda Cero, en la que mostró su malestar con el medio por la presentación que hicieron de su propuesta de reforma del sistema de pensiones, en el que dejó claro que esta medida no está incluida.

Esto no significa, sin embargo, que Escrivá haya descartado la opción de ampliar el periodo de cálculo -algo que siempre ha defendido en su andadura al frente de la AIReF-, sino que «nunca se ha planteado en estos términos», según precisaron a este periódico fuentes del Ministerio. Así, el departamento está trabajando en el diseño de un nuevo modelo de cálculo de las pensiones que mejore la contributividad del sistema, según dejó entrever Escrivá en sus declaraciones. «Tenemos que estudiar todas las historias laborales de mucha gente, ver hasta dónde se alargan sus periodos de cómputo, para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años, porque el marco laboral ha cambiado algo, hay que hacer un análisis que no existe para poder contestar a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que dice que hay que aumentar la contributividad», explicó elministro, que precisó que hay que tener en cuenta los «elementos de equidad de todo un conjunto de nuevas personas que tienen carreras laborales muy distintas a las del pasado».

Pero este análisis requerirá tiempo y muchos cálculos y, por eso, se ha dejado para «una segunda fase de la reforma» hacer propuestas concretas para mejorar la contributividad del sistema, según explicaron a este periódico fuentes de Seguridad Social. Escriva especificó que para ello tendrá que «parametrizar y trabajar mucho en los detalles», hacer cálculos, ya que «el cambio de modelo de cálculo tiene muchos elementos», como son la extensión del periodo, si se eliminan o no los peores años, si hay lagunas de cotización, sobre todo de mujeres que son madres...

«Son una toda serie de ajustes paramétricos que habrá que estudiar, porque nos lo ha pedido expresamente el Pacto de Toledo en dos recomendaciones, pero no lo hemos hecho todavía», insistió el expresidente de la Autoridad independiente, que quiso también lanzar un mensaje a quienes, como Unidas Podemos, aseguran que esta medida no está contemplada en el texto del Pacto de Toledo.

En este sentido, Escrivá, visiblemente molesto, pidió dejar de polemizar con este tema ya que «se ha creado una narrativa artificial a partir de una realidad que no existe». Pese a que eludió decir si la filtración de esta noticia había partido del propio Gobierno, más concretamente de los miembros de Unidas Podemos, sí explicó que puede haber dos interpretaciones de esta información: «una interpretación benevola», que vendría a decir que «se vieron algunos números, algunos papeles, y se sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien»; o una «interpretación malévola», que apunta que a «alguien le interesaba sacar una narrativa aunque sabía perfectamente que aquello era distorsionado e intoxicado», con el objetivo de «dar una sensación de confrontación».

Sánchez apela al diálogo

Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado la puesta en marcha de su plan de reformas, en general, y la de las pensiones en particular, a conseguir el «consenso» con sindicatos y empresarios. Un acuerdo que considera imprescindible para sacar adelante estos cambios y que perduren en el tiempo. De hecho, ha elogiado la figura de su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tras varios capítulos de tensión con los ministros de Unidas Podemos a cuenta de los cambios en las pensiones o la reforma laboral.

En un encuentro de la Agencia EFE y KPMG, Sánchez ha recordado cómo el primer Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma laboral y la de las pensiones «con su mayoría parlamentaria» sin el acuerdo con los sindicatos. Y de cómo tuvo que verse obligado a «paralizar su aplicación» cuando perdieron esa mayoría en el Congreso, en referencia al factor de sostenibilidad por el que las prestaciones subirían como mínimo un 0,25%.

Para Sánchez, «es es una de las lecciones» que nos dejó la anterior crisis. «La Comisión Europea siempre plantea que no sean reformas impuestas, sino que tengan una prolongación en el tiempo y cuenten con el mayor consenso posible», ha indicado en su intervención. A juicio del presidente, se trata de que esa medidas «pervivan» en el tiempo. Porque si no lo hacen así «estaremos al albur de las mayorías parlamentarias».

Sánchez se ha adentrado en el análisis de reformas como la de las pensiones, descartando la ampliación del cómputo de años para calcular la prestación por jubilación, aunque sí ha dejado otros campos de actuación como garantizar el poder adquisitivo, equiparar la jubilación real y efectiva, mejorar la contributividad del sistema o que los autónomos coticen en en base a sus ingresos reales. «Hay un amplio consenso en torno a los cuales queremos trabjar y el ministro Escrivá trabaja en ese sentido con solvencia y empatía».

Lo que Sánchez ha obviado esta vez es la palabra «derogación» par hablar de la reforma laboral. El presidente del Gobierno ha defendido la aplicación de los ERTE como un instrumento «estructural» aunque «habrá que definir su financiación» en el futuro. También ha abogado por «institucionalziar y reforzar la arquitectura vinculada con la negociación colectiva» entre sindicatos y empresarios. «Cuando uno entra en el detalle, las diferencias no son tan amplias», ha apuntado.