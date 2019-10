El Banco de España descarta que solo con más empleo se solucione el problema de las pensiones Un grupo de jubilados, en un parque. / Óscar Chamorro Advierte de que si se vuelven a vincular las prestaciones al IPC el gasto crecería en más de 3 puntos en 2050 y pide una reforma «de calado» LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 2 octubre 2019, 14:28

El Banco de España advierte de que el sistema de pensiones tienen «fundamentalmente» un problema de gasto que no se puede solucionar solo creando más empleo, con lo que contradice la tesis de los sindicatos y otras asociaciones de que se trata básicamente de un problema de ingresos así como el discurso del actual Gobierno socialista de que generando empleo de calidad se mejoraría la recaudación y se aliviarían las cuentas del sistema.

Así lo explicó hoy el director general de Economía y Estadística de este organismo público, Óscar Arce, durante el discurso que pronunció durante una Jornada Institucional de Previsión organizada por el Instituto BBVA de Pensiones. En su intervención demandó la «necesidad» de llevar a cabo una reforma del sistema «por un periodo de tiempo suficientemente dilatado» -es decir, que perdure en el tiempo y que no vuelva a ser objeto de debate cada tres o cinco años- y que «apuntale» tanto su viabilidad financiera, como social y política. A su entender, es «necesaria» una «reforma de calado» que incorpore «mecanismos automáticos» que ajusten la evolución de los ingresos con la evolución de los gastos.

Este directivo puso de manifiesto que el gasto en pensiones ha crecido en más de tres puntos porcentuales de PIB en solo una década hasta el 10,6% y seguirá aumentando a buen ritmo, salvo que se tomen medidas. En este sentido, estimó que, en ausencia de decisiones, si tal y como parece la revalorización de las pensiones vuelve a vincularse con el IPC, supondría otros dos puntos más de gasto de aquí a 2030 y más de 3 puntos del PIB en 2050.

«Se oye que lo que hace falta es generar más empleo y no hace falta tanto retocar el sistema», apuntó Arce, quien explicó que «mejorar el funcionamiento del mercado laboral probablemente no sea suficiente para afrontar este desfase entre ingresos y gastos del sistema». Y para corroborar esta tesis, utilizó datos: si se lograra aumentar la tasa de empleo del 60% actual hasta el 80% en 2050, algo que -precisó- constituye «un reto difícilmente abordable», puesto que los países que mejor lo hacen se sitúan en el entorno de 70%, esa mejora «muy considerable» serviría para solucionar aproximadamente la mitad del aumento del gasto que se provoca como consecuencia del envejecimiento. «Podemos mejorar muchísimo el mercado de trabajo, algo que no es realista, y aún así tendríamos que ser imaginativos para suplir el impacto muy considerable que tendría el envejecimiento poblacional», apuntó Arce.

Por ello, además de medidas dirigidas a aumentar los ingresos, abogó por «ajustes» también en el lado de los gastos, eso sí, preservando siempre el carácter contributivo del sistema. «El orden de magnitud de la reforma que necesita el sistema es tal, que posiblemente requerirá de utilizar todas las palancas disponibles, tanto desde el punto de vista de ajuste de los gastos, como de los ingresos y de parámetros», avisó el Banco de España, que alabó las reformas realizadas en 2011 y 2013. «ambas supusieron un avance muy importante para garantizar la sostenibilidad financiera y lograr que los ingresos fueran proporcionales a los gastos», afirmó Arce., quien recordó que hace año y medio suspendieron los dos principales elementos de la de 2013: el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad.

Frente a la crítica que ayer realizó la Airef a la reforma de 2013, el Banco de España defendió continuar por esta senda de introducir parámetros automáticos que garanticen la sostenibilidad financiera incluso en momentos de crisis, aunque comprometiéndose a preservar el carácter contributivo y a ofrecer una información detallada sobre las obligaciones y derechos de los futuros jubilados.