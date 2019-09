La OCDE prevé la mayor ralentización de la economía mundial en la última década El puerto comercial de Nantong (China), uno de los principales del Gran Dragón. :: afp El organismo alerta de que la repetición electoral en España «no es una buena noticia» porque aumenta aún más la incertidumbre JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Viernes, 20 septiembre 2019, 00:02

«Fragilidad» e «incertidumbre». Son los dos términos con los que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) describe el panorama que se cierne sobre la economía mundial. La actividad de la mayor parte de los países no crecerá tanto como en los últimos años, una circunstancia que ya vienen apuntando todos los analistas; y, lo que puede resultar más importante, crece la preocupación por un futuro que no se sabe con claridad por dónde va a ir, ni para bien ni para mal.

El último informe de las estimaciones de la OCDE difundido ayer constata esa realidad hasta el punto de que ha revisado a la baja las perspectivas de crecimiento mundial para este ejercicio y el próximo. Lo ha hecho hasta su nivel más bajo en la última década, debido fundamentalmente a la incertidumbre económica y política. La nueva previsión de la OCDE pasa por que la economía crezca un 2,9% en 2019, tres décimas menos de lo estimado hasta ahora, mientras que el ajuste para 2020 ha sido de cuatro décimas, hasta el 3%. «Las perspectivas mundiales se han vuelto cada vez más frágiles e inciertas», ha indicado el organismo con sede en París, añadiendo que los riesgos a la baja «siguen amontonándose».

Los cálculos se basan en que la «intensificación» de las tensiones de las políticas comerciales está «afectando cada vez más» a la confianza y a la inversión, lo que a su vez se suma a la incertidumbre política, afecta al sentimiento de riesgo de los mercados financieros y «pone en peligro» las perspectivas de crecimiento futuro.

Por ahora, España no inquieta a la OCDE porque crece por encima de la media de sus vecinos

Prácticamente no hay un solo territorio que se libre de unas peores estimaciones. En el caso de la zona euro, la OCDE anticipa un alza del PIB del 1,1% para este año, una décima menos del cálculo anterior, y un 1% para 2020, cuatro décimas a la baja. Sobre Alemania recae buena parte de la culpa del empeoramiento de las estimaciones al vaticinar un crecimiento para la economía germana de apenas medio punto en 2019. Francia avanzará un 1,3% (un 1,2% en 2020) e Italia se estancará (subirá un 0,4% el próximo año).

En este informe de la OCDE no se analiza la situación actual ni el futuro de la economía española al tratarse de una revisión intermedia. En cualquier caso, el organismo ha advertido sobre la incertidumbre política en España, ante las elecciones del 10 de noviembre. Considera que todos los elementos que añadan desestabilización a una coyuntura ya debilitada no es bueno. «Teniendo en cuenta lo extendida que está la incertidumbre actualmente, cualquier cosa que la eleve no es una buena noticia», apuntó ayer la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, en la presentación de las proyecciones del organismo preguntada por los medios de comunicación.

En cualquier caso, la organización no está preocupada en este momento sobre el impacto que la situación pueda tener sobre los Presupuestos del Estado. «España resiste bastante bien, bastante mejor que la media de la zona euro, pero no nos gusta la idea de que haya incertidumbre. No nos gusta en general, aunque por el momento España no nos inquieta», afirmó Boone.

La OCDE sí analiza el caso de Estados Unidos que finalizará 2019 con un crecimiento económico del 2,4%, cuatro décimas menos, mientras que para 2020 la OCDE ha revisado su previsión hasta el 2%, tres décimas menos que la cifra anteriormente estimada. En cuanto a China, prevé un alza del 6,1% para el 2019 (una décima menos) y su crecimiento el año que viene se situaría por debajo de la barrera simbólica del 6%, al retroceder hasta el 5,7%.

'Brexit' y tipos de interés

Mención aparte tiene Reino Unido en el informe de la OCDE, al prever que crezca un 1% en 2019, dos décimas menos, y un 0,9% en 2020, una décima menos. De hecho, el organismo alerta de que Reino Unido podría entrar en recesión el próximo año en caso de que finalmente salga de la Unión Europea sin acuerdo. Por ahora, las estimaciones tienen en cuenta que Londres y Bruselas llegarán a un acuerdo. «La posibilidad de que se produzca una salida sin un acuerdo formal es un serio riesgo a la baja, y una fuente principal de incertidumbre. Si Reino Unido deja la Unión Europea sin acuerdo, las previsiones serían significativamente más débiles y más volátiles, especialmente a corto plazo», ha alertado el organismo presidido por Ángel Gurría.

Con respecto a las perspectivas a largo plazo, la OCDE ha alertado de que la coyuntura económica y financiera sugiere que la «moderación generalizada» del crecimiento del PIB y del comercio «posiblemente persista más de lo anticipado anteriormente». En este sentido, los tipos de interés bajos -como los que existen en la zona euro y los que el miércoles volvió a bajar la Fed en EEUU- deberían aprovecharse para «amortiguar» el impacto de la ralentización.