Los nuevos aranceles recrudecen la guerra comercial entre Estados Unidos y China El viceprimer ministro chino, Liu He, y los negociadores de la Casa Blanca ayer en Washington. :: reuters Aunque Pekín amenaza con represalias, ayer se reanudó en Washington una negociación que parecía rota tras la última amenaza de Trump ZIGOR ALDAMA PEKÍN. Sábado, 11 mayo 2019, 00:03

Donald Trump ha cumplido su amenaza. Desde ayer, 5.745 productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares tienen que pagar un arancel del 25% para entrar en Estados Unidos. Esta cifra representa una brusca subida de quince puntos porcentuales y el fin de la tregua que las dos superpotencias mundiales se habían concedido para favorecer las negociaciones encaminadas a firmar la paz comercial. Pero Trump ya anunció el lunes en Twitter que un acuerdo parece cada vez más lejano, y el presidente decidió reactivar ayer el incremento previsto para el pasado 1 de enero.

Trump también avanzó que las exportaciones chinas aún libres de aranceles serán gravadas con el mismo tipo «pronto». Eso sí, ayer, en la misma red social, el mandatario dejó un resquicio para la esperanza. «Las negociaciones con China continúan de forma muy amable. No hay ninguna necesidad de precipitarse. Mientras tanto, continuaremos hablando con China en la esperanza de que no trate de rehacer el acuerdo», escribió Trump.

El vaivén de las conversaciones es constante. El jueves, el líder de los negociadores chinos, el viceprimer ministro Liu He, abandonó la undécima ronda de contactos con Robert Lighthizer y Steve Mnuchin después de una conversación que duró solo hora y media. Y, aparentemente, sin lograr avances. Pero ayer mismo volvieron a sentarse a ambos lados de la mesa.

La reacción de Pekín a la última decisión de Trump no se ha hecho esperar. «Sentimos profundamente que EE UU haya incrementado los aranceles a las exportaciones chinas. No nos queda otra opción que tomar medidas de respuesta», afirmó en un comunicado el Ministerio de Comercio. Pero el superávit comercial de China es tan abultado que no tiene la posibilidad de gravar productos americanos por un volumen similar: importa de EE UU mucho menos de lo que exporta.

¿Qué ha sucedido para que Trump haya dado un vuelco al optimismo con el que se refería a un posible acuerdo? Según fuentes de las negociaciones consultadas por Reuters, la clave está en la actitud de China, que busca retirar algunas de las promesas que había hecho. Entre las más importantes está su compromiso para modificar leyes que afectan a las reformas del país en materias tan peliagudas como la transferencia de tecnología, el robo de propiedad intelectual, o el acceso al mercado local. Estados Unidos exige que se realicen esas reformas legales y que se pueda verificar su correcta implementación a lo largo del tiempo, pero China, que lo aceptó en un inicio, parece haber dado marcha atrás.

«Esto atenta contra el corazón del acuerdo», comentaba una de las fuentes consultadas. «Después de haber hecho lo que le ha dado la gana en Estados Unidos durante los últimos 20 años, China sigue infravalorando a esta administración», apostilló la última. La Bolsa de Nueva York se movió ayer a la baja, aunque las europeas cerraron en positivo.