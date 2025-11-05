Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un nuevo ERE encima de la mesa para ahorrar 3.000 millones a 2030

E. MARTÍNEZ

MADRID.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Telefónica ha llevado a cabo en los últimos 25 años varias reestructuraciones de plantilla hasta quedarse con 45.000 empleados menos de los que ... tenía en el año 2000. El último despido colectivo (ERE) finalizó en 2024 con la salida de la compañía de casi 3.400 personas en España y en los próximos meses se acometerá un proceso similar por el «aumento de costes» y la «necesidad de cambiar la estructura» de la teleco.

