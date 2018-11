«No hay ninguna decisión tomada sobre el destope de las pensiones» Niega contradicciones dentro del Gobierno y asegura que dicen «las mismas cosas, pero de forma diferente» A. LORENTE SAN SEBASTIÁN . Domingo, 18 noviembre 2018, 00:01

-Decía uno de sus antecesores, Pedro Solbes, que los ministros de Economía son los encargados de recordar que los Reyes Magos son los padres. ¿Cuántas veces ha tenido que explicar en el Consejo de Ministros que los niños no vienen de París, sino de Bruselas?

-Es importante cumplir con nuestros compromisos. Es clave y no hay ninguna duda de que el Gobierno está comprometido con ese objetivo. Pero nuestro compromiso con la disciplina fiscal no es sólo porque lo exijan las normas comunitarias, sino porque creemos que lo progresista es minimizar los 30.000 millones de euros que cada año pagamos en intereses de la deuda para destinar este dinero a educación, sanidad o innovación.

-En una reciente visita a Londres criticó la reforma laboral, pero también defendió «una parte de ella» anunciando que preservarán el «corazón» de la misma. Sus palabras provocaron un silencio incómodo en el PSOE y Podemos ya le ha señalado oficialmente como la 'poli mala' del Gobierno.

-Me sorprendió mucho esa controversia, porque en el tema de la regulación laboral he dicho exactamente lo mismo que la ministra Valerio desde el primer día. Es decir, que hay aspectos que deben ser ajustados para evitar el deterioro de las condiciones laborales, pero que no se trata tanto de mirar atrás y hacer una contrarreforma como de mirar hacia adelante y elaborar el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Y todo ello en un contexto de compromiso del Gobierno con la negociación colectiva.

-Hablando de la ministra de Trabajo, ¿aprobarán el destope de las cotizaciones máximas?

-No hay ninguna decisión tomada en este sentido. La ministra Valerio ha puesto encima de la mesa distintas opciones y habrá que ver qué es lo que se decide finalmente.

-El Gobierno ha sido muy criticado por sus contradicciones, sobre todo en el relato económico.

-Es chocante cómo se quieren buscar contradicciones entre personas que dicen lo mismo, pero con distintas palabras o matices. Es lo natural, no somos un Gobierno de robots, ni seguimos un guión absolutamente predeterminado.

-Por cierto, ¿cuántas veces se ha arrepentido de aceptar el cargo?

-Ninguna (sonríe).

-Dice la rumorología que usted será la nueva comisaria española tras las elecciones europeas.

-(Sigue sonriendo) Hace seis meses no pensaba que iba a ser ministra española. Hace años aprendí a no hacer planes de futuro.