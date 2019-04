«La negociación colectiva debe jugar su papel protagonista» Unai Sordo, secretario general de CC OO. :: efe Unai Sordo Secretario general de CC OO L. PALACIOS Miércoles, 1 mayo 2019, 00:39

-Las grandes movilizaciones en el último año han sido protagonizadas por otros movimientos sociales, como el feminismo o los pensionistas. ¿Ha pasado a la historia el sindicalismo de clase?

-Evidentemente no. Las movilizaciones sociales hoy en día son diversas y desbordan a veces cauces clásicos vinculados a sindicatos o partidos. Pero CC OO ha formado parte siempre del movimiento feminista y de la lucha por las pensiones. Junto con esas movilizaciones ha habido innumerables conflictos en empresas o en sectores con un innegable impulso sindical, como la intensa campaña que se está haciendo para regularizar las falsas cooperativas de trabajo autónomo en el sector de las cárnicas.

-En un tiempo en el que el mercado de trabajo está en plena revolución por la digitalización, ¿es necesario que también los sindicatos se transformen?

-CC OO es un sindicato que viene transformándose para ser útil a la nueva realidad del mundo del trabajo, la precariedad múltiple. La digitalización no es un proceso neutro sino que tiene que ver con cómo se utiliza para organizar la producción en un momento en que la empresa se ha segmentado y conviven realidades laborales muy distintas. Tenemos que integrar en el sindicato las realidades que la empresa desintegró.

-Las elecciones generales han constatado que el bipartidismo murió, ¿estamos también ante una crisis del bisindicalismo?

-Los resultados de las elecciones sindicales no dicen eso. CC OO está revalidando su condición de sindicato mayoritario e incrementando las diferencias. Tenemos unos 96.000 representantes de las y los trabajadores elegidos por millones de personas en los centros de trabajo. Esto no se consigue si no fuéramos útiles a la gente y merecedores de su confianza.

-¿Qué demanda CC OO al nuevo Gobierno? En concreto, ¿cuál va a ser la petición de subida del SMI para 2020?

-Le pediremos que ponga la lucha contra la desigualdad y la precariedad como prioridad. Para eso hay que corregir las reformas de la austeridad (laboral, pensiones, fiscal). Nuestra prioridad es impulsar los salarios mínimos de convenio hasta 14.000 euros anuales, como firmamos con CEOE. Si observamos resistencias en la negociación de los convenios instaremos al Gobierno a que eleve el SMI en esos términos, pero creo que la negociación colectiva debe jugar ahora su papel protagonista.

-¿Los cambios en CEOE han hecho más difícil alcanzar acuerdos?

-Yo quiero pensar que ha sido lo convulso del tiempo político lo que ha retraído a CEOE

de ser más valiente en llegar a acuerdos que veníamos trabajando desde hace tiempo. Ahora se abre una etapa en la que el diálogo social debe jugar un papel determinante ante los retos que tiene el país.