«No es ahora momento de reformas estructurales ni de impuestos nuevos» Pedro Fernández Alén, presidente del CES y secretario general de Cepyme, pide al Gobierno que no espere a final de septiembre para darse cuenta de que quizá hace falta «un empujón más»

Lucía Palacios Madrid Lunes, 3 de agosto 2020, 00:19 | Actualizado 07:44h.

Lleva poco más de un mes como presidente en funciones del Consejo Económico y Social (CES), uno de los órganos públicos más desconocidos y, sin embargo, fundamental, ya que es el encargado de emitir los informes preceptivos sobre los anteproyectos de ley en materia económica y laboral. Pedro Fernández Alén tiene claro que su reto es conseguir darle visibilidad y renovar 60 consejeros que llevan cuatro años ya de interinidad. Hace falta sabia nueva, admite el también secretario general de Cepyme.

-¿Preocupado o muy preocupado por la situación actual de la economía?

-La preocupación está y está porque la incertidumbre que tenemos ahora no gusta ni a trabajadores ni a empresarios. No sabemos cómo funciona la covid, si van a producirse rebrotes, ni cómo se va comportar todo, ni la economía ni la sociedad, en septiembre. Solucionar esta incertidumbre es muy complicado. Son necesarios estímulos y ayudas públicas para poder mantener la actividad. No creo que sea el momento de impuestos nuevos, de poner en marcha nuevas cargas, sino que hay que hacer que todos nos sintamos lo más cómodos posible para que el efecto de esta crisis sea lo más moderado posible.

-¿Qué valoración le merece la gestión del Gobierno?

-Las medidas del Gobierno están siendo razonablemente efectivas. El tema de los ERTE y avales es muy positivo. Pero lo que hay que hacer es no bajar la guardia. Porque no debemos esperar a finales de septiembre para darnos cuenta de que igual necesitamos un empujón más.

-¿Ha echado en falta alguna medida más?

-Hace falta sobre todo liquidez para las empresas y que tengan flexibilidad en estos momentos. Esta crisis es distinta a la de 2007 y el enfoque que hay que darle no es el mismo. Por eso decimos que en este caso es la Administración la que tiene que hacer el mayor esfuerzo para poder reactivar. Y no nos engañemos: lo que hay que hacer es ganar tiempo, para que los investigadores consigan una vacuna y un remedio contra la enfermedad.

-Parece inevitable una nueva prórroga de los ERTE. ¿Cómo habría que articularla?

-Hay sectores que evidentemente requieren más ayuda, como el turismo y la hostelería, pero hay que tener en cuenta que no hay que diferenciar de una manera tajante entre sectores y territorios. Porque puede haber sectores que estén bien, pero luego hay una economía inducida que les puede afectar. Por eso, con independencia de establecer programas específicos para determinados sectores, siempre hay que tener medidas previstas para situaciones concretas en las que estén algunas empresas.

-¿Satisfecho con el acuerdo en la cumbre europea?

-Es un buen acuerdo y esto demuestra que se tiene que mejorar en la gobernanza de Europa. Porque es Europa la que debe solucionar esto.

-¿Cómo cree que habría que repartir esos fondos?

-Tienen que llegar a la economía real. Lo que no invirtamos hoy en cuestiones que cimenten una nueva economía, lo gastaremos mañana en desempleo. Digitalización, formación, educación, innovación... en esas cuestiones tenemos que ponernos en marcha.

-España tendrá que poner en marcha una serie de reformas económicas. ¿Cuáles ve más urgentes?

-Creo que no es el momento de empezar a hacer reformas estructurales. Ahora nos tenemos que centrar en solucionar el problema que tenemos ahora, que es la covid-19. Cuando veamos que la economía surge, se puede hablar de todo, porque el dialogo social lo aguanta todo.

-¿Incluso de derogar la reforma laboral?

-La reforma laboral nos está demostrando que la flexibilidad que se introdujo ha salvado muchísimos empleos y muchísimas empresas. Lo que hay que hacer no es derogar, sino mejorar las cosas. Pero ahora no toca.

-Otro de los frentes que tienen abierto es la nueva ley del teletrabajo.

-Si estamos convencidos de que el teletrabajo es positivo, hay que poner medidas para fomentarlo, no para desincentivarlo. Una disposición de carácter general como es una ley debe ser lo suficientemente genérica y abierta para permitir el acuerdo en la negociación colectiva y sobre todo entre el empresario y el trabajador.

-¿Es fundamental que las medidas se hagan dentro del marco del diálogo social?

-Imprescindible. El dialogo social hace que la convicción de la obligatoriedad de la norma sea mayor y que la permeabilidad de las medidas llegue más a las empresas y trabajadores. Si el dialogo social ha estado por medio no habrá conflictividad en estos temas.