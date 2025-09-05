La mitad de los funcionarios del Estado se jubilarán a lo largo de la próxima década

La oleada de jubilaciones de funcionarios pone en un brete al Estado, que afrontará a lo largo de la próxima década la pérdida de la ... mitad de su plantilla, lo que puede provocar serios problemas de funcionamiento en los servicios que se prestan a la ciudadanía ante el déficit de experiencia y talento que sufrirá. Así lo advierte UGT en un comunicado enviado ayer por su federación de servicios públicos, que reclama al Gobierno un plan estratégico plurianual para paliar esta sangría.

El envejecimiento se está apoderando de la plantilla de la Administración General del Estado. Hasta tal punto de que de aquí a 2035 debe afrontar la jubilación masiva de casi 90.000 empleados públicos: 67.500 funcionarios de carrera y 22.200 personal laboral fijo, según admite el Ministerio de Función Pública en un informe reciente. Esto se debe a que casi el 60% de la plantilla de la Administración del Estado (el 57%) tiene 50 años o más, mientras solo un 20% es menor de 40 años, según destaca UGT con datos oficiales.

Pese a observarse un ligero rejuvenecimiento en los últimos años —la edad media del personal ha bajado por primera vez en una década de los 50 años—, la tendencia general sigue siendo preocupante, con especial incidencia en los funcionarios de carrera del grupo C2, donde el 78,7% tiene 50 años o más.