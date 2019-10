Los ex ministros Nadal y Báñez presentan un libro el lunes en Málaga

Los ex ministros de Energía y Turismo y Empleo y Seguridad Social, Álvaro Nadal y Fátima Báñez, presentarán el próximo lunes, día 14, a las 9 de la mañana, en el salón de los espejos del Ayuntamiento de Málaga el libro 'Lo que no son cuentas son cuentos', libro que se ha convertido en uno de los más vendidos en los últimos meses y que ha sido editado por Planeta. «La economía es uno de esos temas sobre el que todo el mundo opina; es un tema que interesa porque nos afecta directamente a todos en nuestra vida diaria. Por eso, el objetivo de este libro es acercar al público, mediante metáforas o relatos breves, importantes reflexiones sobre la economía española: el por qué de sus éxitos y sus fracasos, sus principales fortalezas y debilidades, a qué podemos aspirar los españoles en nuestro bienestar material y cuáles son algunas de las difíciles elecciones que tenemos que hacer como sociedad», señala su autor, Álvaro Nadal, actualmente consejero económico en la Embajada de España en Londres, quien al ser preguntado si se ha sorprendido por el hecho de que un libro sobre economía se haya convertido en éxito de ventas explica que»no sé los motivos, aunque a lo mejor es porque se trata de un libro sencillo que pone al alcance de todos un conocimiento esencial de la economía de nuestro país», a la vez que, explica, «a lo mejor hay que empezar a suprimir viejos estigmas como el que la economía no interese a nadie».