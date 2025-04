Atraigamos residentes europeos

Domingo, 17 de enero 2021, 00:13 Comenta Compartir

Este año 2021 será un año difícil mientras no vuelva el turismo, lo cual no depende de nosotros si no del ritmo de vacunación en ... sus países de origen. Sin embargo, sí que podemos tomar medidas a nivel andaluz y español para poner las bases de una rápida recuperación.

Es sabido que las condiciones físicas y naturales de la Costa de Sol son excepcionales y la dotan de un clima benigno muy deseado por cualquier ciudadano europeo. Si a eso añadimos que con nuestra incorporación a Europa contamos con una legislación que en lo básico otorga seguridad jurídica y sumamos los excelentes servicios e infraestructuras que se han generado en esta zona a lo largo de décadas y con no poco esfuerzo, tenemos como resultado que vivimos en una 'tierra bendita' a la que miles de europeos y ciudadanos de otros continentes querrían venir a convertirla en su residencia habitual. Hoy día con Internet y transporte aéreo barato es fácil trabajar desde tu oficina en la Costa del Sol aunque la sede de tu empresa este en algún otro país. El problema que se encuentran estas personas es que el tratamiento fiscal en España para estos residentes es muy gravoso comparativamente con otros países de la UE y hacerse residente aquí les es muy costoso. España es el único pais de UE donde existe el impuesto de patrimonio y de los pocos con el impuesto de sucesiones y donaciones. Portugal ha entendido que también tiene una tierra atractiva para atraer residentes europeos y sencillamente ha instaurado un régimen fiscal más cercano a lo habitual en Europa, facilitando de esta forma que muchos europeos, sobre todo aquellos en una etapa madura de su vida, se decidan por vivir permanentemente allí, generando una gran riqueza para el país vecino.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión