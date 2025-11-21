Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un tribunal confirma la incapacidad absoluta de una mujer con migraña porque es «difícilmente imaginable» que pueda trabajar con ese dolor

La afectada tuvo que recurrir a la justicia después de que la Seguridad Social le denegara la solicitud de incapacidad permanente

Susana Zamora

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:35

Comenta

Dependienta en una panadería y con 37 años, presentó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social una solicitud de incapacidad permanente por «migraña con ... fotofobia y condritis costal derecha postraumática», pero le fue rechazada al no apreciar menoscabo orgánico ni funcional. En desacuerdo con tal resolución administrativa, la afectada recurrió a los tribunales.

