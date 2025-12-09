Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un tribunal concede la pensión de viudedad a una mujer, que le denegó el INSS por no estar aún divorciada de su anterior pareja

En la sentencia se resalta que el legislador no exige que durante todo el periodo de convivencia la pareja estuviera libre de impedimento matrimonial, sino únicamente en el momento del fallecimiento

Susana Zamora

Susana Zamora

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:49

Comenta

Solicitó la pensión de viudedad el 4 de marzo de 2024, pero le fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad social con fecha ... de 12 de abril. En la resolución argumentaba que la solicitante mantenía vínculo matrimonial con un tercero dentro de los dos años previos al fallecimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sentencia histórica del Supremo: obliga al Ayuntamiento de Málaga a devolver a una empresa un suelo que expropió hace 30 años
  2. 2 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  3. 3 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  4. 4 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  5. 5 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  6. 6 Así está la clasificación de Segunda tras la jornada
  7. 7

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  8. 8

    Un penalti dudoso impide el triunfo del Málaga otra vez en el descuento (1-1)
  9. 9 En busca y captura un pederasta condenado a 18 años de cárcel por abusar de tres menores, una de las cuales pensó suicidarse
  10. 10

    Los desayunos más originales y contundentes de Málaga: 16 paradas para empezar el día con fuerza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un tribunal concede la pensión de viudedad a una mujer, que le denegó el INSS por no estar aún divorciada de su anterior pareja

Un tribunal concede la pensión de viudedad a una mujer, que le denegó el INSS por no estar aún divorciada de su anterior pareja