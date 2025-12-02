Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario

Nueva vuelta de tuerca al permiso retribuido de cinco días para el cuidado de un familiar en caso de accidente, enfermedad grave u hospitalización. Recogido ... en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores, esta licencia ha suscitado no pocas dudas e interpretaciones que, finalmente, se han acabado zanjando en los tribunales. La última resolución judicial llega de la Audiencia Nacional, que pone negro sobre blanco en un conflicto laboral desencadenado a partir de la interpretación de una empresa de telemarketing sobre este precepto.

Defendía que en el caso de permisos derivados de intervención quirúrgica sin hospitalización que conllevase reposo domiciliario, la empresa debía conceder el permiso limitado al número de días que prescribiese el parte de reposo emitido por el médico. «Se dice por la empresa que el permiso que ahora analizamos es un permiso eminentemente causal, y que por ello, su duración no puede extenderse de forma automática a los cinco días que allí se refieren, pues caso de limitarse el reposo domiciliario a un periodo menor, no tiene sentido alguno que el familiar que deba recibir los cuidados deba incorporarse al trabajo tras finalizar el periodo de reposo, y el trabajador a quien se reconoce el permiso basándose en los cuidados, continúe su permiso», reza la sentencia consultada por este periódico.

Sin embargo, en su sentencia 131/2025, de 6 de octubre, la Audiencia Nacional considera que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de los cinco días completos aunque el reposo domiciliario del familiar prescrito por el médico sea inferior a ese tiempo. Es decir, que si debe estar dos días de reposo, el trabajador podrá agotar su permiso de cinco días, ya que los magistrados interpretan que sigue necesitando cuidados.

Interpretación de la empresa

Este tribunal rechaza así la interpretación de la empresa, que defendía que si en el parte médico se establece un periodo de reposo menor a cinco días, entonces el permiso debía durar los mismos días (inferiores, por tanto, a cinco). «El hecho de que se prescriban determinados días de reposo, no quiere decir que necesariamente, tras su conclusión (aun cuando el plazo sea menor a cinco días), se haya producido el alta y curación del paciente». Es decir, puede que el reposo ya no sea necesario, pero eso no significa que el paciente esté recuperado. «Con su interpretación, la empresa coloca en el mismo plano la terminación del reposo con el alta médica. Y lo coloca, ex ante, presuponiendo que el fin del reposo implica la reincorporación del familiar a su actividad laboral, lo que esta Sala no puede convalidar».

Los magistrados subrayan que el art. 37.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone: «La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente (...)». Y a continuación reconoce el permiso de cinco días en cuestión. Si ello es así, la expresión «y por el tiempo siguiente» no deja lugar a dudas: el legislador ha previsto expresamente que la situación de permiso recogida en su apartado b) exige una protección con cinco días de permiso, ni más ni menos.

Por último, en relación con las alegaciones de la empresa relativas al posible fraude en el disfrute del permiso (por ejemplo, en caso de que el familiar hospitalizado, antes de los cinco días, ya se encuentre recuperado o incluso trabajando) la Audiencia Nacional entiende que la voluntad del legislador es clara respecto a la duración del permiso, por lo que, en caso de producirse situaciones de fraude, el mismo habrá de acreditarse para adoptar las medidas que en su caso convengan. «También se ha de indicar que esta Sala no considera descabellado o irracional el argumento aducido por la empresa por el que terminado el reposo domiciliario, caso de producirse su incorporación al trabajo, continúe el permiso del familiar encargado de su cuidado».

La Sala Cuarta a este respecto ha reseñado que el permiso no está previsto para que el trabajador pueda disfrutar de tres días de asueto, retribuidos, mientras que el familiar hospitalizado ya se encuentra recuperado, o incluso trabajando, no permitiendo dichas situaciones seguir haciendo uso del permiso.

El Ministerio de Derechos Sociales de España y Agenda 2030 introdujo este permiso retribuido como parte de la nueva Ley de Familias. Ésta quedó en el tintero por el adelanto electoral. Sin embargo, este permiso, que pasó de tres a cinco días y era una de sus medidas estrella, salió adelante tras la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023.