El trabajador no podrá extender el permiso de hospitalización de familiares al reposo domiciliario si no lo acredita un certificado El Tribunal Supremo se pronuncia tras una demanda de conflicto colectivo presentada por la Confederación Sindical ELA contra la Academia de Policía y Emergencia del Gobierno Vasco

Susana Zamora Miércoles, 2 de abril 2025, 00:05

Nueva vuelta de tuerca al permiso laboral retribuido de cinco días para el cuidado de un familiar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, que está vigente tras la aprobación del Real Decreto-ley 5/2023.

El Tribunal Supremo ha resuelto en un sentencia reciente que para poder acogerse al mismo es necesario acreditar que subsiste la necesidad de reposo domiciliario, concretamente, con un certificado de hospitalización que avale que el familiar precisa, tras haber sido dado de alta, de la presencia del trabajador en casa para su cuidado.

Esta resolución tiene su origen en 2022, cuando la Confederación Sindical ELA presentó una demanda de conflicto colectivo contra la Academia de Policía y Emergencia del Gobierno Vasco, que afectó a un total de 550 trabajadores de su departamento de seguridad. La demanda interesaba que se declarase «el derecho del personal afectado por el presente conflicto colectivo a disfrutar del permiso retribuido por hospitalización de cónyuge y parientes regulado en el art. 38 del Convenio colectivo, en tanto que el familiar no haya obtenido el alta médica, presumiendo que por sí misma el alta hospitalaria no excluye la gravedad/necesidad de reposo domiciliario determinantes del permiso». Pero la sentencia recurrida sólo estimó en parte dicha demanda y declaró el derecho al permiso regulado en el art. 38 del convenio colectivo en caso de que los familiares reseñados en aquella norma necesiten reposo domiciliario tras el alta hospitalaria y así se acredite mediante certificado de hospitalización.

El Alto Tribunal rechaza así el argumento de la organización sindical basado en que el alta hospitalaria no determina el fin del permiso si no va acompañada del alta médica, «por lo que debe presumirse que mientras esta última no se libre, sigue la necesidad del reposo domiciliario y, consiguientemente, de la necesidad de acompañamiento y cuidados». Un planteamiento erróneo, según los magistrados, pues solamente se alargará su duración cuando se pruebe la necesidad de cuidados en casa y eso implica un certificado del hospital.