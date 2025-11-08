El Supremo da la razón a un policía local que reclamó percibir los pluses por nocturnidad y días festivos incluso en vacaciones

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 30 de junio de este año, da la razón a un policía local del Ayuntamiento de Vigo ... que reclamó su derecho a percibir las retribuciones correspondientes a la prestación de servicios en el turno de noche y en días festivos aún estando en periodo de vacaciones, baja médica u otros permisos retribuidos, como los días de asuntos propios.

Tras recibir una negativa por parte del Ayuntamiento de Vigo tras reclamar el abono de los atrasos en diversos complementos (festividad y nocturnidad) no percibidos, el agente decidió llevar el asunto a los tribunales. El policía trabaja seis días seguidos -descansa los cuatro siguientes- en turnos de mañana, tarde o en horario nocturno, así como en festivos.

El Supremo, después de estudiar si esas jornadas festivas y nocturnas pueden considerarse parte de la retribución ordinaria (complemento específico) o una retribución adicional por servicios extraordinarios, estima que «si esos servicios se prestan dentro del horario de la jornada ordinaria de trabajo, el funcionario tiene derecho a su retribución en periodos de vacaciones anuales, incapacidad temporal, permisos por asuntos propios y demás permisos retribuidos». Lo considera «una retribución objetiva ligada al desempeño del puesto», por lo que su régimen ha de ser «el mismo que el de las retribuciones fijas en su cuantía y periódicas en su devengo».

Además de admitir la reclamación del policía local, le otorga el derecho a reclamar las cantidades no cobradas en los cuatro años anteriores a la interposición de su demanda.