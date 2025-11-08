Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de dos coches de Policía Local en Galicia.

El Supremo da la razón a un policía local que reclamó percibir los pluses por nocturnidad y días festivos incluso en vacaciones

El alto tribunal reconoce su derecho a cobrar estos honorarios durante el periodo vacacional, bajas médicas y otros permisos retribuidos

SUR

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:25

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 30 de junio de este año, da la razón a un policía local del Ayuntamiento de Vigo ... que reclamó su derecho a percibir las retribuciones correspondientes a la prestación de servicios en el turno de noche y en días festivos aún estando en periodo de vacaciones, baja médica u otros permisos retribuidos, como los días de asuntos propios.

