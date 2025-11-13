El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH

Propietarios de una vivienda unifamiliar pensaron que el cerramiento de la terraza no tendría mayores consecuencias, como finalmente así ha sido. Y es que el ... inmueble, aunque perteneciente a un conjunto de 28 fincas independientes, era adosado y construido en hilera. Eso, unido a que formaba parte de una comunidad, legalmente constituida, han sido factores clave en un conflicto vecinal que ha llegado hasta el Tribunal Supremo.

En la sentencia consultada por este periódico de septiembre de este año, el Alto Tribunal ha dispuesto que se retire el cerramiento de la terraza, originalmente descubierta en la última planta de la casa, pues se aleja de la «uniformidad de la estética de la urbanización, altera su configuración y priva de vistas frontales al resto de los vecinos».

Una resolución que confirma los anteriores fallos emitidos por la Audiencia Provincial de Madrid y el juzgado de instancia, en los que también daban la razón a la comunidad de propietarios, dado que las actuaciones que se llevan a cabo en este tipo de viviendas, aunque sean independientes, están sujetas a la Ley de Propiedad Horizontal.

Origen del conflicto vecinal

El origen del conflicto está en la denuncia de un vecino ante el Ayuntamiento de Madrid. Corría el año 2014 y la administración ordenó su demolición. A partir de ese momento y con el fin de ajustar el cierre a la normativa urbanística, se realizó un proyecto de demolición para limitar la construcción a la superficie autorizada.

Terminadas estas actuaciones, se concedió la licencia de primera ocupación en 2018. Pero el presidente, autorizado por la comunidad tras un acuerdo adoptado en junta de propietarios, interpuso una demanda «directamente encaminada a la obtención de un pronunciamiento judicial que condenase a los demandados a retirar la obra de cerramiento instalada en la terraza de su vivienda unifamiliar, dejando la misma libre y expedita de toda construcción al incumplir las prevenciones del artículo 5 del reglamento de régimen interior y alterar elementos comunes como es el aspecto exterior del complejo urbanizador».

Dicho artículo 5 reza los siguiente: «Con el fin de mantener un criterio uniforme en la estética de la urbanización, cualquier obra de cerramiento, enrejados, colocación de pérgolas, apertura de tejados, doble acristalamiento, fondos, techados o similares deberá realizarse con los mismos materiales colores y formas empleados en la construcción original».

Los propietarios demandados defendieron que estaban «perfectamente legitimados» para realizar cualquier clase de alteración, modificación o construcción en la vivienda unifamiliar de su titularidad exclusiva, como es el cierre levantado en su terraza, al ser independiente del resto de las viviendas que conforman el complejo inmobiliario, «sin más límites que respetar las instalaciones y servicios comunes, así como las servidumbres constituidas».

Sin embargo, el tribunal se ha pronunciado en contra: «No podemos aceptar ese argumento en virtud de las concretas circunstancias fácticas que concurren en el presente caso. No ofrece duda que nos encontramos ante un complejo inmobiliario privado al que se refiere el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal«. Se trata de un artículo que regula el régimen de complejos inmobiliarios privados.

En las conclusiones, los magistrados exponen que la actuación llevada a cabo por los demandados en su terraza privativa, además de limitar las vistas a los otros propietarios, «altera peyorativamente y de forma notoria dicha armonía constructiva», en contra además de las normas de régimen interior que se han dado los propietarios de las viviendas integradas en la urbanización y que pretenden garantizar la uniformidad exterior de las distintos elementos que integran el conjunto inmobiliario, «normas que no son contrarias a la ley, ni incompatibles con los estatutos, ni con el título constitutivo, que parte de la identidad de las viviendas».

Expresan que la obra ejecutada «perjudica» a los otros propietarios al privarles de vistas y no solo con respecto a las terrazas contiguas. «Es evidente que la actuación de cada propietario no es ilimitada, sino que se encuentra condicionada por su integración en el conjunto inmobiliario y por la regla derivadas de las relaciones de vecindad de no causar daño a otro».

Así pues, el Alto Tribunal resuelve que sin permiso de la comunidad y, además, haber actuado contrariamente a lo dispuesto en el reglamento de régimen interno, en aplicación de lo establecido en el artículo 24 LPH, los propietarios deben retirar el cierre de su terraza.