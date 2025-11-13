Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Supremo condena a los propietarios de un chalet a quitar el cierre de una terraza: las viviendas unifamiliares adosadas también están sujetas a la LPH

Los denunciados defendieron que estaban «perfectamente legitimados» para realizar cualquier clase de alteración «sin más límites que respetar las instalaciones y servicios comunes»

Susana Zamora

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

Propietarios de una vivienda unifamiliar pensaron que el cerramiento de la terraza no tendría mayores consecuencias, como finalmente así ha sido. Y es que el ... inmueble, aunque perteneciente a un conjunto de 28 fincas independientes, era adosado y construido en hilera. Eso, unido a que formaba parte de una comunidad, legalmente constituida, han sido factores clave en un conflicto vecinal que ha llegado hasta el Tribunal Supremo.

