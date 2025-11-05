Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral

Los magistrados concluyen que cometió un delito de falsedad en documento oficial al alterar un documento sanitario para mantener su salario sin ir a trabajar

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Aquejado de una gastroenteritis aguda, acudió al centro de salud donde su médico de cabecera emitió un parte de baja/alta de incapacidad temporal (baja ... médica) real para ese día, que posteriormente enviaría a su empresa por correo electrónico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol
  2. 2 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  3. 3 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  4. 4

    ¿Qué son los enigmáticos símbolos que han aparecido en algunas paradas de la EMT en Málaga?
  5. 5 La Junta abre una inspección a la residencia de ancianos donde un interno agredió a otra que falleció
  6. 6 Tomás Olivo y la familia Domínguez de la Maza repiten en el ranking de los más ricos de España
  7. 7 Cola de cruceros para hacer escala en el puerto de Málaga
  8. 8

    Apartamentos turísticos ilegales en Málaga: Urbanismo abre expediente a las obras sin licencia en un bajo comercial
  9. 9 Hallan un nuevo cadáver abandonado en la provincia de Málaga con signos de violencia
  10. 10 Asalto a punta de cuchillo en una casa de citas de Marbella: roban las cámaras de seguridad y un Rolex

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral

El Supremo condena a prisión a un trabajador que falseó un parte médico para alargar un día su baja laboral