Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral

Todos los datos vistos en primera instancia y estimados posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia «ofrecen la certeza de que el ictus sufrido se originó en lugar y tiempo de trabajo»

Susana Zamora

Susana Zamora

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:06

Comenta

Llevaba un rato trabajando en la peluquería cuando tras una discusión con su jefe, empezó a sentirse mal. Notó como se le ponía el brazo ... y la pierna rígida. Se ausentó del centro de trabajo y se dirigió a una cafetería desde donde llamó a su padre para que la acompañara a un centro médico, donde fue diagnosticada, en principio, de un cuadro de ansiedad. Le pusieron un tratamiento farmacológico y fue remitida a su casa. Sin embargo, los síntomas continuaron por la tarde y acudió al hospital, donde ingresó en Urgencias y le diagnosticaron un «ictus hemorrágico en ganglios de la base izquierda de posible etiología hipertensiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  6. 6 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  7. 7 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  8. 8 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  9. 9 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  10. 10 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral

Sufre un ictus tras discutir con su jefe en la empresa y tiene que recurrir a la justicia para que sea considerado accidente laboral