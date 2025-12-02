De «sinvergüenza» a «amargado»: un tribunal falla que insultar al jefe en un grupo de whatsapp privado no es motivo de despido

Crearon un grupo de whatsapp que se acabaría llamando 'Cumple Salvadora'. Pero tras esa denominación no había nada que celebrar. Fue creado por siete secretarias ... de una autoescuela para comentar la respuesta de la empresa a una petición colectiva para librar los días festivos 24 y 31 de diciembre de acuerdo con el convenio colectivo del sector. Una reivindicación que fue denegada y que derivó en una sarta de insultos, el despido disciplinario de todas ellas y, finalmente, en un conflicto laboral que ha acabado en los tribunales.

En el grupo de whatsapp que crearon, las trabajadoras se despacharon a gusto con el jefe: «Perro judío», «rata cochina», «hijo de la gran puta», «cerdo», «retrasado», «ruin», «sinvergüenza», «prepotente asqueroso», «amargado» y «retorcido» fueron algunas de las lindezas que vertieron sobre su superior. No solo eso, también otros comentarios ofensivos referidos a él, como «se mete tanta droga que se olvida de las cosas» y, también hacia la pareja de su superior y otros compañeros de trabajo.

El problema llegó cuando tales improperios llegaron a oídos del aludido. Y es que tras tratar el empresario de averiguar quiénes eran las instigadoras de la reivindicación de los dos días festivos reclamados, una de las participantes en el chat filtró voluntariamente el contenido de las conversaciones a su superior. Sin embargo, eso no la libró de acabar en la calle. Ella y el resto de secretarias fueron despedidas disciplinariamente.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha determinado que insultar al jefe en un grupo de whatsapp creado por trabajadores no justifica el despido de los mismos porque las ofensas no se dirigieron directamente al empresario y se produjeron en el marco de una conversación privada y cerrada, «con expectativa de intimidad».

Tras ser despedidas, las afectadas acudieron a la Justicia pidiendo que su despido fuera calificado de nulo, mientras que la empresa defendía la procedencia del mismo. La jueza de instancia lo calificó finalmente de improcedente al descartar el «móvil represivo», pues no todas las participantes en la reivindicación de los dos festivos a la empresa fueron despedidas y sólo lo fueron las que se expresaron en términos insultantes en el grupo de whatsapp. Para la jueza de instancia, los hechos imputados en las cartas de despido a las trabajadoras «no revisten la gravedad necesaria como para justificar el despido disciplinario de la misma, atendiendo al contexto en el que se vierten las expresiones».

Así, después de analizar las expresiones imputadas a cada una de ellas, la sentencia de instancia concluye que el despido de todas las trabajadoras debe calificarse como improcedente, atendiendo no sólo al contexto general en el que se profirieron las expresiones recogidas en las cartas de despido (el ambiente de tensión creciente entre las partes), sino también el contexto específico (la conversación en un grupo de whatsapp cerrado, sin participación del empresario), «lo cual restaría trascendencia y gravedad a las expresiones insultantes proferidas por las trabajadoras».

Alegaciones de la empresa

Frente a tal conclusión, la empresa alegó que tales expresiones pronunciadas por las trabajadoras en el grupo de whatsapp, «comportan un ataque de suficiente entidad hacia el empresario, su pareja y otros compañeros de trabajo como para que entendamos de manera razonable que la convivencia en el seno de la empresa entre las partes, una vez ha tenido el empresario conocimiento de las mismas, no puede resultar ya posible en el futuro».

Tras analizar todo el caso y la sentencia de instancia, el Superior de Justicia balear ha denegado a las trabajadoras la calificación de despido nulo y confirma la improcedencia de los despidos impugnados. Y fundamenta la declaración de improcedencia en la consideración de que los hechos imputados en las cartas de despido a las trabajadoras «no revisten la gravedad necesaria» como para justificar el despido disciplinario de la misma, atendiendo al contexto en el que se vierten las expresiones, esto es, un grupo de whatsapp creado con ocasión de la comunicación dirigida a la empresa (más bien al empresario) reclamando el derecho del que se creían asistidas de no prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre, y en el que participaron todas las implicadas.

A criterio de la Sala, la situación de conflicto y tensión entre las demandantes y el empresario, podría degradar la gravedad de las expresiones insultantes o vejatorias acreditadas en el caso de que hubieran sido proferidas por las demandantes directamente al empresario, ya sea de forma verbal o escrita. «Pero no ha sido este el caso y ello deviene determinante para la calificación de improcedencia», esgrime. «En puridad, no pueden considerarse ni insultos ni ofensas por cuanto no se dirigieron al empresario ni debieron ser conocidas por el mismo. El insulto u ofensa grave dirigida por el trabajador al empresario justifica, como regla general, el despido disciplinario. El referirse al empresario, en los mismos términos, en una conversación privada y cerrada, con expectativa de intimidad, entre compañeras de trabajo que están en conflicto con el empresario, no», precisa el tribunal.

En este sentido, recuerda que las expresiones ofensivas al superior se manifestaron en un grupo de WhatsApp en el que no estaba ni el empresario, ni su pareja, ni el resto de la plantilla, sino que se trata de un grupo creado con ocasión de la comunicación dirigida al empresario reclamando el derecho de no prestar servicios los días 24 y 31 de diciembre. «Se trata, por consiguiente, de un canal de comunicación entre las trabajadoras en conflicto con el empresario, en el que no participa ni él ni ninguna persona allegada al mismo, ni tan siquiera del resto de la plantilla no implicada en la reivindicación, lo que, a criterio de la Sala, no es ya que degrade la gravedad de las expresiones utilizadas, en el contexto de conflicto creciente que describe la secuencia cronológica de las conversaciones reproducidas, sino que, simple y llanamente, debiera haber impedido la imputabilidad de las mismas para justificar el despido disciplinario impugnado», argumenta.

Las demandantes, en su escrito de impugnación, alegaron que las expresiones vertidas en el chat privado de whatsapp, no eran más que opiniones y «desahogos» en que se expresaban con libertad, en la confianza de estar entre compañeras sin que existiera voluntad alguna de publicitarlas: «No tienen otra trascendencia que un específico desahogo, sin ánimo de injuriar, ante las amenazas vertidas por parte del empleador en recortar derechos si continuaban adelante con su reivindicación de índole laboral», recoge la sentencia consultada por este periódico.

Delatora

Para los magistrados, el hecho de que la trabajadora que filtró las conversaciones al empresario fuera participante de dicho grupo de whatsapp «no la legitimaba para transmitir el íntegro contenido de las conversaciones en dicho chat al empresario, ni legitima la validez de dicho conocimiento por el mismo ni, menos aún, la utilización con fines disciplinarios de la información obtenida».

«El chat de whatsapp no se creó ni se utilizó para esta finalidad, sino para coordinarse las trabajadoras implicadas en una legítima reivindicación frente al empresario. Era, pues, un canal de comunicación cerrado, con expectativa de secreto o, cuanto menos, de intimidad, en el que podían expresarse libremente», señala el tribunal, que añade que las expresiones vertidas por las trabajadoras despedidas «en ningún caso pueden justificar la procedencia del despido por groseras, injustas, insultantes o incluso discriminatoras que puedan ser, ya que nunca debieron ser conocidas por el empresario».