Sancionada con 60.000 euros una empresa que se negó a una inspección de Trabajo pensando que era una estafa

La autoridad laboral ha multado a la compañía tras no poder realizar las labores de supervisión

SUR

Sábado, 6 de septiembre 2025, 16:56

Pensaron que era un estafa. Y el recelo acabó saliéndoles caro. El Juzgado de lo Social nº 2 de Cuenca ha confirmado la sanción de ... 60.000 euros impuesta a una empresa por impedir la entrada a dos subinspectores de Trabajo que acudieron a sus instalaciones para realizar un control de empleo y seguridad social. La resolución subraya que obstaculizar la labor de la Inspección constituye una infracción muy grave de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

