Reunificar pagos, un alivio temporal que sale caro: la deuda se acaba multiplicando por 3,5

Un informe de la Asociación de Usuarios Financieros destaca que los consumidores se ven abocados a recurrir a empresas reunificadoras que imponen altos intereses, ya que muy pocos bancos aceptan estas operaciones

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:15

Reunificar deudas supone un importante alivio a corto plazo, pero a la larga sale caro. La Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, pone números a esta ... realidad en su VI Barómetro de Reunificación, donde compara las diferentes alternativas de reunificación de deudas que existen hoy en el mercado español y concluye que con esta fórmula, los consumidores ven reducida su cuota media mensual en una media del 70%, pero a cambio el coste total de los intereses se multiplica por 3,53 en comparación con lo que se pagaría sin reunificar.

