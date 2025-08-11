Reunificar pagos, un alivio temporal que sale caro: la deuda se acaba multiplicando por 3,5

Reunificar deudas supone un importante alivio a corto plazo, pero a la larga sale caro. La Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, pone números a esta ... realidad en su VI Barómetro de Reunificación, donde compara las diferentes alternativas de reunificación de deudas que existen hoy en el mercado español y concluye que con esta fórmula, los consumidores ven reducida su cuota media mensual en una media del 70%, pero a cambio el coste total de los intereses se multiplica por 3,53 en comparación con lo que se pagaría sin reunificar.

Asufin pone un ejemplo práctico para ilustrar el elevado coste de reunificar deudas: una pareja que tiene ingresos de 3.200 euros al mes y acumula diferentes préstamos y tarjetas por los que adeuda un total de 147.888 euros. Al mes, estas cuotas suman una carga de 2.321 euros, que representa el 72,6% del dinero que gana esta familia. Realizando una operación de reunificación de deudas pasan a pagar 709 euros mensuales, es decir, un 70% menos que antes. Pero ¿cuál es el precio de esta aparente ahorro? Pues que la factura total de los intereses pagados al finalizar toda la amortización pasa de 26.478 euros a 119.861 euros.

El informe compara las ofertas recibidas por LP Financiación, Inmonifan, Préstamo Capital, Finanzio, Deudafix, Unsolopago.com y Agencia Negociadora. Los precios que se encuentran en el mercado de la reunificación de deudas son «ligeramente menores» a los del año pasado, como no podía ser de otra forma por la bajada de los tipos de interés. Sin embargo, Asufin advierte de que estas operaciones siguen siendo de las más caras, en comparación con otros productos financieros, y de hecho han bajado menos de lo que ha hecho el euríbor (un 0,6% frente al 1,6%).

Una de las caras negativas de la reunificación es la obligación de contratar otros productos financieros, aprovechando en muchas ocasiones la necesidad o urgencia del consumidor por cerrar la operación. Así, aunque más de la mitad de las operaciones analizadas en el estudio de Asufin no obligan a reunificar, aumenta el porcentaje de las que sí lo hacen hasta el 41%.

Los bancos, poco proclives

El informe revela que casi ningún banco accede a realizar este tipo de operaciones, por lo que los consumidores afectados por situaciones de sobreendeudamiento se ven abocados a recurrir a empresas especializadas en reunificación de deudas que imponen precios más altos. Así, Asufin ha preguntado a seis entidades (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Abanca e ING) sobre la posibilidad de reunificar las deudas en una hipoteca y cuatro de ellas contestan que no realizan este tipo de operaciones. De los dos restantes, Abanca estudia la operación pero señala que no es viable por la edad de los supuestos solicitantes, que obligaría a que la hipoteca fuera inferior a los 30 años, y solo ING lo considera viable.

Asufin destaca que esa única oferta recibida de un banco es «netamente mejor» a las que proponen las empresas reunificadoras. Y es que el pago total de intereses con ING, que ascendería a 57.243 euros, sería muy inferior al de todas las demás firmas analizas, desde la más cara, Préstamo Capital (121.410 euros) a la más barata, Imnonifan (87.257 euros), pasando por la media de todas (104.332 euros). Esto significa que aunque el cliente asuma un sobrecoste de 30.765 euros frente al escenario de no reunificar, su ahorro en coste global es de un 45% con respecto a la media de coste de las reunificadoras.

Asufin concluye que la renuencia de la mayoría de las entidades financieras convencionales a aceptar este tipo de operaciones hace que las condiciones reinantes en el mercado sean peores y pide a la banca que no se desvincule de este tipo de operaciones, que son «el último balón de oxígeno antes de llegar al impago».

El estudio revela que la hipoteca sigue siendo el principal producto en el que instrumentalizar la reunificación, con un 59,4% de las operaciones, representando los préstamos personales el 40,6%. El porcentaje apenas ha variado respecto al año pasado.

Con relación a los productos que se incluyen en las reunificaciones, las deudas con tarjetas de crédito siguen siendo el más destacado, estando presentes en el 92,3% de las operaciones. Los préstamos personales están en el 78,7% y las hipotecas, en el 64,2%. Los minicréditos se incluyen en cuatro de cada diez reunificaciones.