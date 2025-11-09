Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen

Llevaba más de 20 años en la empresa, donde prestaba servicio como limpiadora. Hasta que comenzó a faltar a su puesto de trabajo a jornada ... parcial. Tras reincorporarse de una excedencia, la empleada incurrió en varias ausencias injustificadas para forzar su despido y así acceder a la prestación, lo que, a juicio del SEPE y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituye un fraude de ley. Así se recoge en una sentencia, que considera que la asalariada - despedida de forma disciplinaria- buscaba el término de la relación laboral «de forma deliberada» para así pasar a cobrar el paro.

El TSJ de Cataluña ha dado la razón al Servicio Público de Empleo Estatal, que la demandó después de que la Inspección de Trabajo detectase fraude de ley, acusándola de provocar el despido y cobrar de forma indebida más de 4.000 euros por prestación de desempleo.

Los hechos se remontan a 2021. Tras varias ausencias injustificadas en enero de ese mismo año la mujer fue objeto de despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave del artículo 47.3 del convenio colectivo de trabajo del sector de limpieza de edificios y locales de Cataluña, que limita a 6 el número de faltas injustificadas en cuatro meses. Además, la trabajadora ya se había ausentado de su puesto durante cuatro días en enero, cuatro en octubre de 2020 y otros tres en agosto.

La empresa se acogió al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores que permite la extinción del contrato cuando existan «faltas repetidas e injustificadas de asistencia»

Asimismo, la empresa se acogió al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores (ET) que permite la extinción del contrato cuando existan «faltas repetidas e injustificadas de asistencia» y se transgreda «la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo». Con todo, y a pesar de que recibió dos amonestaciones previas por ello, la mujer continuó faltando de forma injustificada, no aportando motivos ni impugnando el despido.

La trabajadora padecía de una pluripatología, más severa en la esfera cardiaca y osteomuscular. Además, según detalla la sentencia, también presentaba disnea que la incapacitan para realizar su actividad laboral. No obstante, a pesar de que su médico de familia emitió un informe de incapacidad temporal, lo hizo después de que la despidiesen.

En febrero de 2021 la limpiadora solicitó la prestación contributiva por desempleo, petición que fue aprobada en un primer momento. Ese mes de octubre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña concluyó que existía fraude de ley al considerar que la mujer «buscó el despido de forma deliberada», explicando que «la trabajadora ha provocado de forma dolosa su despido por reiterados incumplimientos en su deber de asistencia al trabajo». A su juicio, el comportamiento de la trabajadora «se ha de equiparar a una voluntad clara de cese voluntario del trabajador» y por tanto «no reúne los requisitos necesarios para poder cobrar la prestación por desempleo».

De este modo, aunque «no se dan hechos suficientes para apreciar connivencia» con la empresa «estamos ante una actitud clara de no querer trabajar» por lo que defiende que no cuenta con los requisitos que estipula el artículo 262.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) para acceder al paro. Finalmente, se resolvió que la trabajadora buscaba simular un despido para cobrar el paro. Así, la Justicia da la razón al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y determina que cobró de forma indebida la cantidad de 4.059,20 euros en materia de paro, retirándole la prestación.