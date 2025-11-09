Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Retiran el paro a una limpiadora que dejó de acudir a su trabajo a propósito para que la despidiesen

El TSJ de Cataluña considera que la prestación debe extinguirse porque la trabajadora provocó que le echaran para acceder al desempeo

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:16

Llevaba más de 20 años en la empresa, donde prestaba servicio como limpiadora. Hasta que comenzó a faltar a su puesto de trabajo a jornada ... parcial. Tras reincorporarse de una excedencia, la empleada incurrió en varias ausencias injustificadas para forzar su despido y así acceder a la prestación, lo que, a juicio del SEPE y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constituye un fraude de ley. Así se recoge en una sentencia, que considera que la asalariada - despedida de forma disciplinaria- buscaba el término de la relación laboral «de forma deliberada» para así pasar a cobrar el paro.

