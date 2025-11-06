Resolución inédita de Protección de Datos: sanciona a una persona por crear con IA imágenes de menores desnudas y difundirlas

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 2.000 euros a una persona por manipular con inteligencia artificial una serie de imágenes ... en las que se asociaban rostros reales de menores a cuerpos desnudos y difundirlas a través de redes sociales. En una resolución inédita, consultada por este periódico, este organismo detalla que la difusión de las imágenes se realizó a través de un grupo de mensajería entre cuyos participantes se encontraba el ahora sancionado. «Realiza esta actividad en su condición del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad».

En su exposición de motivos, la AEPD explica que con carácter general, el actual marco jurídico prevé que todo tratamiento de datos personales requiere contar con una base legitimadora para ser considerado lícito y, por otro lado, establece mecanismos de garantía reforzada cuando el tratamiento de datos personales se refiera y/o afecte a menores de edad. «En el presente caso, de la documentación obrante en el expediente administrativo, se infiere que el denunciado participó en la difusión a través (…) de imágenes manipuladas con inteligencia artificial (…) en las que se asociaban sus rostros reales a cuerpos desnudos que no les pertenecían, y que dicho tratamiento se efectuó sin que concurriera ninguna de las causas de legitimación», subraya.

En relación a la calificación del tratamiento y el inicio del procedimiento sancionador, la Agencia tuvo en cuenta las personas afectadas, «que cuentan con una protección reforzada en el ámbito de la protección de sus datos de carácter personal»; que la manipulación tuvo por objeto y, por lo tanto, su difusión tuvo como resultado que se asociaran rostros reales a cuerpos desnudos ajenos, «con la connotación sexual que de ello se deriva» y, por último, el alcance de la divulgación realizada. De todo ello, concluyen que ha habido una vulneración del artículo 6.1 del Reglamento Generl de Protección de Datos, finalmente sancionado con una multa de 2.000 euros, que ha quedado reducida a 1.200 euros tras el reconocimiento de los hechos por parte del denunciado.