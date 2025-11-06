Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resolución inédita de Protección de Datos: sanciona a una persona por crear con IA imágenes de menores desnudas y difundirlas

La multa ha sido de 2.000 euros, aunque rebajada finalmente a 1.200 tras acogerse el sancionado a una reducción por reconocer los hechos

Susana Zamora

Susana Zamora

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 2.000 euros a una persona por manipular con inteligencia artificial una serie de imágenes ... en las que se asociaban rostros reales de menores a cuerpos desnudos y difundirlas a través de redes sociales. En una resolución inédita, consultada por este periódico, este organismo detalla que la difusión de las imágenes se realizó a través de un grupo de mensajería entre cuyos participantes se encontraba el ahora sancionado. «Realiza esta actividad en su condición del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad».

