Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

El denunciado recurrió la sentencia de instancia alegando que la juzgadora no había cometido un «error» y había vulnerado su derecho de presunción de inocencia

Susana Zamora

Susana Zamora

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:44

Recurrió la sentencia de instancia invocando el «error» en que habría incurrido la juzgadora al valorar la prueba, es decir, al haber vulnerado su derecho ... de presunción de inocencia. Según el afectado no había ni testigos ni pruebas directas que le vinculasen con los hechos, algo que, además, le estaba causando un «gran perjuicio a su honor» por los comentarios que estaban profiriendo contra él sus excompañeros de trabajo.

