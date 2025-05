Así pueden solicitarse las becas del Gobierno para ampliar estudios artísticos en Estados Unidos

Raquel Merino Málaga Jueves, 8 de mayo 2025, 00:26 Comenta Compartir

Si tienes un título superior de Artes cinematográficas y audiovisuales, Artes escénicas, Artes plásticas y visuales o Música y musicología expedido por una universidad española puedes optar a las becas que concede el Ministerio de Cultura, en colaboración con el Programa Fulbright, para ampliar estudios artísticos en universidades y centros de Estados Unidos.

Estas ayudas están enfocadas en la realización de estancias de formación o investigación artística, a la realización de programas de postgrado con objetivo de titulación, o a una combinación de las anteriores. Incluyen el viaje de ida y vuelta y gastos varios (1.300 dólares); una asignación mensual de hasta 4.300 dólares, según universidad o centro de destino, en concepto de alojamiento, manutención y gastos adicionales; gastos de matrícula, tasas y seguro médico obligatorio hasta 34.000 dólares; y, cuando el objetivo de la beca no implique gastos de matrícula, una cantidad para gastos de proyecto, incluidos viajes de investigación y, en su caso, seguro médico obligatorio (máximo de 5.000 dólares).

El plazo de presentación de solicitudes finaliza este 20 de mayo y debe formalizarse online en este enlace.

En cuanto al periodo que cubren las becas, dependerá del calendario de la universidad o centro especializado de destino, aunque la duración mínima es de seis meses y la máxima de doce (estas ayudas no son renovables para un segundo año de estudios). Dicho período deberá estar comprendido entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de diciembre de 2026. No obstante, el Ministerio aclara que, debido a la fecha de publicación de la convocatoria, los candidatos seleccionados no podrán incorporarse a sus destinos en Estados Unidos hasta al menos mediados de septiembre de 2025.

Requisitos

- Poseer nacionalidad española.

- Contar con un título superior expedido por una universidad española, o de no serlo, reconocido u homologado por el ministerio competente. Excepcionalmente, se aceptarán los títulos expedidos por otras instituciones, aunque no estén homologados por dicho ministerio. También podrán optar a beca quienes, no teniendo estudios de grado, acrediten la formación o experiencia que les permita el acceso a estudios de postgrado en centros de Estados Unidos.

- Tener una carta de acceso, invitación o admisión en un centro estadounidense para realizar un programa acorde con la memoria de estudios presentada con carácter previo a la concesión de la beca. Esta carta debe pedirla personalmente el solicitante y debe emitirla su supervisor en el centro de destino indicando las fechas de inicio y finalización de la estancia en la que se desarrollará el proyecto de investigación.

- No podrán obtener la condición de beneficiarios las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o sean deudores por reintegro de subvenciones en los términos establecidos en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Cada solicitante solo puede presentar una única solicitud.

Documentación imprescindible

- Fotografía reciente

- DNI o pasaporte

- Expediente académico de estudios, si procede

- Título universitario o justificante de haberlo solicitado, si procede

- Currículum Vitae en español (max. 2 páginas)

- Carta de invitación o de admisión del centro estadounidense (hay que pedirla con suficiente antelación, pues se debe presentar en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la concesión provisional de la beca)

- Tres cartas de referencia. Indique en la solicitud el nombre completo y correo electrónico de los firmantes, que recibirán un mensaje con instrucciones para que completen el formulario normalizado de dicha carta.

- Declaraciones responsables, a cumplimentar en la misma solicitud.

Preguntas frecuentes

