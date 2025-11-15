Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Hasta la pandemia, cuando llegaba un paquete a la urbanización, el personal del puesto de control de acceso a la misma se hacía cargo de ... la entrega, que anotaba de forma manuscrita los datos de la persona que lo recogía -nombre, apellidos, DNI y número de vivienda- quien firmaba en prueba de la recepción. Posteriormente y a raíz del Covid-19, en marzo de 2020, la recogida de paquetería se trasladó a nuevas dependencias con un personal dedicado exclusivamente a esos fines realizándose el tratamiento de los datos del mismo modo que se venía haciendo por el puesto de control de acceso.

Sin embargo, fue a partir de 2021 cuando con el cambio de sistema llegaron los problemas y dos vecinos reclamaron ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ahora ha sancionado a la comunidad de propietarios con 2.000 euros por una vulneración del principio de minimización de datos del RGPD.

Denunciaron que el nuevo 'modus operandi' consistía en que quien recogía el envío tenía que hacerse una fotografía, dejando así constancia de que había llegado. Para ello, usaban una cámara alojada en un trípode, conectada a un ordenador, que tomaba una fotografía de la persona que cogía el paquete cada vez. Un sistema, que dejaba almacenadas las imágenes y que se implantaba sin informar previamente a los vecinos sobre el tratamiento de datos. Los denunciantes reclamaron también que no habían obtenido información «adecuada» sobre el tratamiento de sus datos personales, y que este sistema «no contaba con una base jurídica válida».

Procedimiento sancionador

La AEPD inició un proceso sancionador hace un año, advirtiendo a la comunidad, que respondió al escrito justificando su peculiar sistema de recogida de paquetes en un interés legítimo, basado en motivos de seguridad, trazabilidad y minimización de conflictos vecinales. En este sentido, alegó que los propietarios eran conocedores y habían dado su consentimiento para poner en marcha este sistema tras haber valorado otras alternativas. «El análisis concluyó que el tratamiento de imágenes es la solución más adecuada y proporcional, considerando las necesidades operativas y la minimización de riesgos», indicó. Además, según la comunidad de vecinos, «tenía una captación puntual y limitada», sin existir una grabación continua ni un almacenamiento de imágenes masivo.

Sin embargo, Protección de Datos calificó el sistema de desproporcionado, al haber otras opciones menos intrusivas, como el sistema original de recepción y consideró insuficiente la justificación basada en el interés legítimo, al no demostrar la necesidad de capturar imágenes para la finalidad alegada. «En el supuesto aquí planteado existe falta de proporcionalidad de un tratamiento (la captura y conservación de la imagen de una persona) que implica una grave intromisión en la esfera privada del individuo como medio para gestionar la recogida de paquetería en la urbanización», recoge la resolución.

Añade que examinados los argumentos presentados por la comunidad, «no se aprecian elementos de juicio que demuestren la necesidad ni la proporcionalidad entre el tratamiento -atendiendo a los fines que persigue y al contexto en el que se efectúa- y la intromisión que representa en el derecho a la protección de los datos de la persona captar su imagen y conservarla como forma de acreditar a quién se hizo entrega del envío. Tratamiento que resulta aún más excesivo si tenemos en cuenta que el responsable recaba y conserva conjuntamente otros datos personales: nombre y apellidos, NIF, domicilio, teléfono, e incluso la copia del DNI del interesado», zanja el organismo.