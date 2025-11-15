Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

La urbanización alegó que los propietarios eran conocedores y habían dado su consentimiento para poner en marcha esta fórmula tras haber valorado otras alternativas

Susana Zamora

Susana Zamora

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Hasta la pandemia, cuando llegaba un paquete a la urbanización, el personal del puesto de control de acceso a la misma se hacía cargo de ... la entrega, que anotaba de forma manuscrita los datos de la persona que lo recogía -nombre, apellidos, DNI y número de vivienda- quien firmaba en prueba de la recepción. Posteriormente y a raíz del Covid-19, en marzo de 2020, la recogida de paquetería se trasladó a nuevas dependencias con un personal dedicado exclusivamente a esos fines realizándose el tratamiento de los datos del mismo modo que se venía haciendo por el puesto de control de acceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  2. 2 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  3. 3 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  5. 5 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  9. 9

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos

Protección de Datos multa con 2.000 euros a una comunidad por el controvertido sistema de recogida de paquetes acordado por los vecinos