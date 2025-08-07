Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el viernes, 08 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del viernes, 08 de agosto de 2025

José María Marín

José María Marín

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:00

Con los precios de la luz alcanzando niveles récord, muchos buscan ahorrar. En nuestra web puedes consultar el precio cada hora y ver los tramos ... más económicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  2. 2 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  3. 3 Registrado un terremoto en Marbella de 2,7 de magnitud
  4. 4 Atención, conductores: Tráfico activa dos nuevos radares en las carreteras de Málaga
  5. 5 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Rincón de la Victoria
  7. 7 Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero
  8. 8 La guerra entre mafias turcas se extiende: del tiroteo en Estepona a la ejecución en plena calle en Torrevieja
  9. 9 La gran obra del tercer hospital para Málaga recibe tres ofertas de grupos de empresas
  10. 10 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el viernes, 08 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el viernes, 08 de agosto de 2025: los tramos más baratos del día