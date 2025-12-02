Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el miércoles, 03 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del miércoles, 03 de diciembre de 2025

DS

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:00

Comenta

Hogares en todo el mundo buscan opciones para reducir la factura de luz. Consulta en nuestra web el precio cada hora y descubre los tramos ... más beneficiosos para tu economía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el miércoles, 03 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el miércoles, 03 de diciembre de 2025: los tramos más baratos del día