Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el martes, 11 de noviembre de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del martes, 11 de noviembre de 2025

DS

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

El elevado precio de la luz puede fomentar un uso ineficiente, afectando el medio ambiente. Descubre en nuestra web el precio cada hora y los ... tramos más económicos para consumir de forma responsable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marriott cierra por sorpresa el hotel Salitre Málaga Centro y sus clientes deberán abandonarlo este lunes
  2. 2 Nueva ayuda para que los jóvenes andaluces se saquen el carné de conducir: estos serán los requisitos
  3. 3 Susto en Bailén-Miraflores por el incendio de un autobús de la EMT
  4. 4 Paga extra de Navidad de los pensionistas: ¿cuándo la ingresan los bancos?
  5. 5 Miles de personas recorren el Centro de Málaga en defensa de la sanidad pública
  6. 6

    El trámite que tienes que hacer a partir de ahora para volar en Ryanair desde Málaga
  7. 7 Revisiones dentales gratuitas: el SAS empieza a llamar para concertar las primeras citas
  8. 8 Susto en Algarrobo-Costa por un aparatoso incendio en la terraza de una vivienda
  9. 9 Los trabajadores de la EMT anuncian huelga de autobús el primer fin de semana del encendido navideño
  10. 10

    Año y medio para las municipales: ya empiezan los codazos para estar en las listas en Málaga capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el martes, 11 de noviembre de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el martes, 11 de noviembre de 2025: los tramos más baratos del día