Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tarifa eléctrica

Precio de la luz por horas el lunes, 06 de octubre de 2025: los tramos más baratos del día

Datos de la Red Eléctrica de España del precio de los kilovatios por hora del lunes, 06 de octubre de 2025

DS

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:00

Comenta

Hogares de todo el mundo se ven afectados por el alza en la luz y buscan ahorrar. En nuestra web puedes ver el precio cada ... hora y los tramos más económicos de tu zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  2. 2 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  3. 3

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  4. 4 De un calor de agosto a posibles lluvias: el tiempo cambiante que llega a Málaga esta semana
  5. 5 ¿Por qué el precio de las coquinas se ha triplicado en unos pocos años?
  6. 6 Ocho heridos en un incendio en una lancha turística en el puerto de Fuengirola
  7. 7 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  8. 8 La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Villanueva de la Concepción
  9. 9 La cara más humana de la Policía: una cama ortopédica para María Elena, herida grave en un atropello
  10. 10

    El hermano de un activista malagueño encarcelado en Israel: «Dicen que no han sufrido abusos físicos, pero sí privaciones de sueño y humillaciones»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precio de la luz por horas el lunes, 06 de octubre de 2025: los tramos más baratos del día

Precio de la luz por horas el lunes, 06 de octubre de 2025: los tramos más baratos del día