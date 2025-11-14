Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, sábado 15 de noviembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

El alza en gasolina y diésel encarece el transporte y la producción. Consulta los precios diarios en Málaga y aprovecha las ofertas más convenientes.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno ... de los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban 5.000 euros a una vendedora de la ONCE de Málaga tras tenderle una trampa
  2. 2 ¿Se está haciendo algo para evitar el colapso diario en la zona Este de la Gran Málaga?
  3. 3 Aviso amarillo este sábado y domingo en Málaga por riesgo de hasta 20 litros en una hora
  4. 4 En libertad el detenido por el accidente en el que murió un joven de 18 años en Coín
  5. 5 Resuelto el asesinato de los Jardines de Picasso: detenido por matar a golpes a un indigente mientras dormía
  6. 6 El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico entra en funcionamiento con el triple de su capacidad actual
  7. 7 Grave una motorista de 45 años tras sufrir una colisión con un turismo en Málaga
  8. 8

    El PSOE de Málaga y el de Cataluña se enfrentan en el Gobierno por la Torre del Puerto
  9. 9

    ¿Sabes quién es la nueva perla del Barça?
  10. 10 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, sábado 15 de noviembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, sábado 15 de noviembre de 2025