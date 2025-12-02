Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 03 de diciembre de 2025

Listado completo de gasolineras con precios actualizados diariamente

DS

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:55

Comenta

Con el aumento en gasolina y diésel, cada céntimo cuenta. Consulta los precios diarios en Málaga y compara para ahorrar en cada viaje.

  1. Consejos para ahorrar gasolina

Vigilar la presión de los neumáticos

Uno de ... los elementos primordiales de un automóvil y que sin embargo se suele descuidar con más facilidad es el neumático. Además de ser esencial en términos de seguridad, influye también en el consumo del coche. Los neumáticos deben ir inflados a la presión recomendada por el fabricante. Solo en invierno, con frío, o si el coche va algo cargado hay que inflarlos un poco más (+0,2 o +0,3 bares, habitualmente). Conducir usando neumáticos con una presión de 0,5 bares inferior a la correcta hace que el consumo aumente en un 2 % en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  3. 3 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  4. 4 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  5. 5

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  6. 6 Nuevo tiroteo en Marbella: alertan de disparos tras un enfrentamiento en Marbella
  7. 7 Nuevos frentes dejarán lluvia en Málaga y activan un aviso amarillo para este jueves
  8. 8 De «sinvergüenza» a «amargado»: un tribunal falla que insultar al jefe en un grupo de whatsapp privado no es motivo de despido
  9. 9 Cada vez menos paradas libres: el nuevo frente de los taxistas en Málaga
  10. 10 El conductor acusado de asesinato por el atropello de un joven en Benalmádena: «Nunca quise hacer daño a nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 03 de diciembre de 2025

Precios de gasolina y diésel en la provincia de Málaga, miércoles 03 de diciembre de 2025